Grand angle : Du feu sur l’huile

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le soutien apporté par Washington aux manifestants iraniens, sortis dans de nombreuses villes du pays pour dénoncer la soudaine et forte hausse du prix de l'essence, ne manquera pas d’envenimer davantage la relation entre Washington et Téhéran. Le ministère iranien des affaires étrangères iranien a réagi au twitt du secrétaire d’Etat américain. «Comme je l'avais dit au peuple iranien il y a presque un an et demi : les Etats-Unis sont avec vous», avait écrit, samedi, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, sur Twitter. Il n’en fallait pas plus pour inciter l’Iran à réagir et condamner «les remarques interventionnistes» de Mike Pompéo. Washington est, de nouveau, accusé d’ingérence dans les affaires intérieures iraniennes. Ce nouvel épisode qui vient s’ajouter au feuilleton mouvementé des relations américano-iraniennes risque aussi d’exacerber les tensions dans la région, sujette à la température américano-iranienne. À croire que les deux pays sont condamnés à vivre dans un climat d’hostilité réciproque permanent. En effet, hormis de rares moments de dégel, les rapports entre américains et iraniens ont toujours été tendus. Et cela dure depuis quarante ans. Car il ne faut pas croire que cette hostilité entre Washington et Téhéran est une nouveauté liée à l’avènement de l’administration Trump. En fait, l’animosité remonte à la victoire de la révolution islamique de 1979 qui a écarté du pouvoir le chah d’Iran, grand ami des Américains. Du reste, au moment où le président français se démenait pour organiser une rencontre entre les présidents américain et iranien, l'ayatollah Ali Khamenei n’avait pas manqué de déclarer que «ceux qui voient dans des négociations avec les Etats-Unis la solution à tous les problèmes sont assurément dans l'erreur; discuter avec les Américains ne mènera à rien car il est acquis d'avance et sans aucun doute que cela n'aboutira à rien». Mais il est à craindre qu’à force de jeter de l’huile, le feu ne finisse par s’embraser.

Nadia K.