Géorgie : les USA et l’UE soutiennent les manifestants

Les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) ont apporté lundi leur soutien aux dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernementaux qui protestent depuis la semaine dernière en Géorgie contre le rejet d'une réforme électorale pourtant promise par le gouvernement.

Dans un communiqué commun, les ambassades des Etats-Unis et de l'Union européenne dans le petit pays du Caucase ont dit «reconnaître la profonde déception d'une large partie de la société géorgienne après l'échec du Parlement à passer les amendements constitutionnels requis pour introduire des élections pleinement proportionnelles en 2020». «Nous soutenons totalement la liberté de se rassembler et la liberté d'expression», ajoute le communiqué. Plus de 20.000 manifestants se sont rassemblés dimanche à Tbilissi, la capitale géorgienne, à l'occasion de la plus grande manifestation d'opposition de ces dernières années. Ils réclament la suppression du mode de scrutin mixte et l'introduction de la proportionnelle pour les prochaines législatives d'octobre 2020, une promesse du puissant oligarque Bidzina Ivanichvili dont le parti du Rêve géorgien est au pouvoir.