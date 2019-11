Conflit en Libye : Haftar agace Washington

L’entêtement du Maréchal Haftar a-t-il fini par agacer Washington ? L’offensive menée contre la capitale libyenne n’a jusqu’à présent pas eu les résultats escomptés par l’homme fort de Benghazi mais, pire encore, elle a davantage enfoncé le pays dans une spirale de violence qui frise la scission. Les appels de la communauté internationale n’ont eu aucun impact sur les ardeurs du Maréchal va-t-en-guerre, qui ne croit en aucune solution diplomatique. Les Etats-Unis viennent d’appeler le général à la retraite à mettre fin à son offensive pour s'emparer de Tripoli. Cette déclaration fait suite à la visite, jeudi dernier, à Washington d'une délégation du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale (GNA).

Les Etats-Unis appellent le général à la retraite Haftar, qui bénéficie du soutien militaire et diplomatique de certains pays arabes, «à cesser son offensive sur Tripoli», selon un communiqué conjoint publié après la rencontre de cette délégation avec des responsables du département d'Etat américain. «Cela facilitera une coopération accrue entre les Etats-Unis et la Libye pour empêcher des ingérences étrangères indues, renforcer l'autorité de l'Etat légitime et répondre aux problèmes à l'origine du conflit», ajoute ce texte. Dès le 7 avril, quelques jours après le lancement de cette offensive, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait demandé son «arrêt immédiat». Mais par la suite, le président américain, Donald Trump, s'était entretenu avec M. Haftar pour évoquer leur «vision commune» pour la Libye, selon le compte rendu de la Maison-Blanche, qui avait été interprété comme une marque de soutien. Par la suite, la diplomatie américaine avait appelé à un cessez-le-feu. Dans le communiqué conjoint, Washington souligne aussi son «soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Libye face aux tentatives de la Russie d'exploiter le conflit malgré la volonté du peuple libyen». Mais que représente ce énième revirement dans la politique américaine à l’égard de ce conflit ? La réponse se cache derrière le volet énergétique. Les lucratifs marchés pétroliers et gaziers du pays suscitent une rivalité internationale acharnée. Le contrôle des considérables ressources naturelles est également un moteur essentiel des groupes libyens, rivalisant pour s’assurer une part des bénéfices au point de se demander si l’actuelle escalade mènerait à un conflit généralisé pour le contrôle des ressources pétrolières dans ce pays ? Les divisions concernent le contrôle du pouvoir et des richesses, dans un pays où la richesse découle quasi exclusivement des recettes pétrolières. À mesure que progresse l’offensive sur Tripoli, le pétrole en deviendra un enjeu majeur. D’autant que les réserves de pétrole libyennes sont estimées à 48 milliards de barils, les plus importantes d’Afrique et les neuvièmes mondiales, et les réserves de pétrole de schiste, techniquement récupérables, sont, quant à elles, estimées à 26 milliards de barils. Les exportations de pétrole et de gaz représentent environ 90% des revenus de la Libye, toute perturbation majeure signifie donc une forte baisse de ces revenus. Conscient de cet enjeu, l’homme fort de Benghazi joue à fond cette carte d’où son acharnement à vouloir s’emparer, coûte que coûte, de la capitale, sachant également que les recettes tirées des exportations pétrolières arrivent toujours à la Banque centrale libyenne de Tripoli, laquelle collabore avec le GNA. D’ailleurs le gouvernement de l’Est —non reconnu et allié à Haftar— a créé une NOC (équivalent à la compagnie nationale pétrolière libyenne ndlr) parallèle à Benghazi, qui a tenté à plusieurs reprises de vendre du pétrole libyen sur le marché étranger.

Ces tentatives ont été avortées par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies empêchant les exportations illicites de pétrole brut. En clair, Washington, qui ne veut pas se voir éjecter de ce raout, a, semble-t-il, choisi son camp mais pour combien de temps encore ?

M. T.