Mer de Chine méridionale : Pékin et Taiwan sur le qui-vive

Le deuxième porte-avions de la marine chinoise, qui a emprunté, dimanche, le détroit de Taïwan, se rendait en mission d'essai en mer de Chine méridionale, a annoncé Pékin, alors que Taipei a dénoncé une manœuvre «d'intimidation». «Cela ne vise aucune cible spécifique et n'a rien à voir avec la situation actuelle», a déclaré, hier, sur les réseaux sociaux le porte-parole de la marine chinoise, Cheng Dewei. La télévision chinoise a diffusé une courte vidéo montrant le passage du bâtiment, dimanche, dans le détroit qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Drapeau rouge au vent, le bateau porte sur son pont trois avions, les ailes repliées. Sur d'autres images, on peut voir un appareil pourvu de missiles. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a accusé la Chine «d'intimidation» après le passage du porte-avions, le premier à avoir été entièrement construit en Chine. Le ministre Joseph Wu a affirmé dans un tweet que la Chine comptait ainsi «s'ingérer dans les élections à Taïwan». «Les électeurs ne se laisseront pas intimider!», a-t-il ajouté, faisant référence aux enjeux des élections prévues en janvier. Son ministère a précisé qu'il avait envoyé des navires et des avions pour surveiller de près les mouvements du porte-avions. Des navires américains et japonais le suivaient également, a-t-il ajouté. Pékin revendique Taïwan, île gouvernée séparément du Continent depuis 1949, et n'exclut pas de recourir à la force pour y rétablir sa souveraineté. Le porte-parole de la marine chinoise a expliqué que le bâtiment, qui n'est pas encore officiellement entré en service actif, avait pénétré en mer de Chine méridionale après avoir emprunté le détroit. Cette mission a pour objectif «des tests de recherche scientifique et des entraînements de routine», a-t-il ajouté. Pékin a des relations difficiles avec l'actuelle présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, qui briguera en janvier un deuxième mandat face à un candidat qui préconise de meilleures relations avec l’empire du milieu. M. Tsai a en outre annoncé dimanche le nom de son colistier: l'ancien Premier ministre William Lai, qui s'est prononcé par le passé pour «l'indépendance» formelle de Taïwan, un choix qui a toutes les chances d'irriter Pékin.

M. T. et Agences