Dans la lucarne : La reconnaissance du coach

Le football national a connu de beaux moments, qui ont beaucoup apporterà l’Algérie, et ce durant plusieurs décades. Il y eut entre autre, la Coupe d’Afrique en 1990, la médaille d’or lors des Jeux méditerranéens de 1975 à Alger, la médaille d’or aux Jeux africains de 1978 organisés à Alger. Il faut garder en mémoire que l’Algérie a toujours enfanté de grands joueurs durant son parcours footballistique, cependant aussi caractérisé de hauts et de bas. Et c’est ce qui reste problématique dans la sphère du football algérien. Certains, pour ne pas froisser les sensibilités des uns et des autres, ont mis tout le monde ou presque sur le même pied d’égalité. Ce qui n’est pas toujours évident. Les équipes ne peuvent garder toujours, hélas, le même niveau au fil du temps. Il y a toujours une génération qui excelle mieux qu’une autre, une réalité dans tous les pays aussi. C’est cela le sens même du football, qui, toutefois, crée des conflits de génération. Les anciens joueurs voudraient tirer la couverture vers eux et vice-versa. Une querelle presque mondiale. Chez nous, on a vécu quasiment la même chose. La sélection de 1982 avait énormément donné au « jeu à onze » algérien. Elle est parvenue à battre l’Allemagne. Elle était la seule avec l’Italie, vainqueur du Mondial espagnol. Personne ne peut nier que nous avons été parmi les privilégiés, avec des joueurs et choyés par tous. Ils nous ont tout simplement fait vibrer et on ne peut que les remercier.

Trente sept ans après, certains ne veulent pas se faire à l’idée que cette génération soit concurrencée par une nouvelle génération composée de franco-algériens qui sont, le moins que l’on puisse dire, pétris de qualité.

Ce n’est pas un «crime de lèse majesté». Bien au contraire, cela fait partie de l’évolution du football algérien. Certains reprochent au coach national de les avoirs oubliés en faisant passer les nouveaux, et qu’on leur a fermé la porte. Comme la sélection nationale, drivée par Belmadi depuis août 2017, est sur une série de 16 matchs sans défaite et là, sans compter le résultat de Botswana-Algérie, d’hier, lundi. Après cette performance, il a tenu à rendre hommage à Abdelhamid Keramli qui, lui aussi, avait réalisé une «perf» de 15 matches sans défaite. Il a évoqué égalemnt ces militants qui ont énormément donné à la «balle ronde» algérienne. Dans la foulée, il a parlé de l’EN de 82 qui avait beaucoup fait pour le football algérien. Une reconnaissance qui a fait plaisir aux anciens de cette équique nationale. Belmadi a affirmé dans sa déclaration, que le «froid» entre les deux générations pourrait connaître un certain «réchauffement».

C’est tant mieux !

Hamid Gharbi