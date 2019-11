Coupe de France 2019 : L’Algérienne Inès Abid en or

Inès Abid a décroché la médaille d'or aux combats individuels (seniors) de la Coupe de France 2019 de karaté, disputée samedi et dimanche à la salle Carpentier (Paris). Cette jeune de 16 ans a dominé en finale des moins de 68 kilos sa compatriote Lamya Matoub, sociétaire du club français Sarcelles, qui pourtant possède plus d'expérience qu'elle.

Matoub est, en effet, double championne d'Afrique et médaillée de bronze aux Mondiaux-2018 à Madrid, mais elle se contente finalement de la médaille d'argent dans cette édition 2019 de la Coupe de France, marquée par la participation de deux autres internationaux algériens.

Il s'agit de Hocine Daïkhi et Sami Tass, ayant décroché respectivement l'argent et le bronze dans leurs catégories respectives. Selon la Fédération algérienne de karaté, "Daïkhi a pris part à cette compétition dans le cadre de sa préparation en vue des importantes échéances internationales à venir", alors que le jeune "Tass a réussi une première chez les seniors" à travers cette breloque en bronze.