Judo - Open africain 2019 de Dakar (Tableau final des médailles) : L’Algérie, sacrée avec 5 or 2 argent et 6 bronze

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a remporté l'Open africain de Dakar, clôturé dimanche au Sénégal, avec un total de treize médailles (5 or, 2 argent et 6 bronze), devançant ainsi l'Italie (3 or) et le Sénégal (1 or, 4 argent et 1 bronze), au moment où la Slovénie a échoué au pied du podium, avec 1 or et 1 argent.

La sélection algérienne a supplanté son homologue italienne, dimanche, lors de la deuxième et dernière journée de compétition, grâce notamment à Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg), qui avaient bonifié sa moisson de trois nouvelles médailles d'or, après les deux qui avaient été remportées la veille, par Salim Rebahi et Waïl Ezzine, respectivement chez les moins de 60 kilos et les moins de 66 kilos.

De leur côté, Yamina Halata et Imad-Eddine Cherrouk s'étaient contentés de l'argent, après leurs défaites respectives en finale des moins de 57 kg et des moins de 81 kg. A ces sept médailles s'ajoutent les six breloques en bronze, remportées par Mohamed Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100 kg (messieurs) ainsi que par Mecerem Hadjer (-48 kg), Meriem Moussa (-52 kg), Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Au total, 124 judokas (63 messieurs et 61 dames), représentant 32 nations, ont pris part à cette compétition marquée par une participation record du Sénégal (pays organisateur) ayant engagé un total de 26 athlètes (15 messieurs et 11 dames).

Outre les pays africains, plusieurs nations européennes, américaines et sud-américaines ont participé à cette compétition, notamment l'Italie, le Portugal, la Russie, la Slovénie, la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Argentine et l'Uruguay.