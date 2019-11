LFP, Medouar dénonce : « une campagne d’acharnement »

Sous les feux des critiques depuis le report du match PAS-USMBA, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar s’est dit victime d’une compagne d’acharnement contre sa personne. Justifié ?

Abdelkrim Medouar a dénoncé dimanche dernier une compagne d’acharnement le visant, selon ses propres dires. Le président de la LFP, de nouveau sous les feux des critiques après le report du match PAC-USMBA, s’estime victime d’une machination. «Il y a des personnes qui s’acharnent depuis des semaines contre moi. Apparemment, il est plus facile de s’attaquer à Medouar que de comprendre les raisons de notre décision de ne pas reporter le match USMA-MCA.

Et puis, pourquoi personne n’a dénoncé la ou les personnes qui ont conseillé à l’USMA de déclarer forfait alors qu’elle était au fait des sanctions encourues», a déclaré le président de la LFP dans une tentative de diriger les regards ailleurs. Pour Medouar, les raisons qui ont poussé la LFP à refuser le report du match USMA-MCA «sont claires et ont été expliquées dans un communiqué’.

Avant de parler du report du match face au MCA, pourquoi personne n’a évoqué le fait que l’USMA s’est vu reporter son match contre le Paradou ?», s’est-il interrogé, accusant une compagne dirigée contre sa propre personne.

Il faut dire que le président de la LFP s’est mis lui-même en difficulté après le report du match du Paradou face à l’USMBA, alors que l’USMA s’était vue refuser le report de son match face au MCA, pour les mêmes motifs.

Il devait donc s’attendre à une telle réaction…

Amar B.