Ligue 1 (mise à jour de la 6e journée) : Le Mouloudia reprend la tête du classement

Le Mouloudia d’Alger a repris la tête du classement du championnat, en remportant son match retard, dimanche dernier, au stade Bologhine à Alger, face au CABBA, sur le score d’un but à zéro.

Le stade Omar Hammadi à Alger a encore une fois été archicomble dans la soirée de dimanche dernier lors du match retard de la 6e journée de Ligue-1. Les Algérois ont fait le nécessaire pour remporter les trois points afin de balayer la cuisante défaite contre la JSK mercredi dernier lors du Classico à domicile sur le score humiliant de trois buts à zéro. Les joueurs ont voulu rendre hommage aux supporters du doyen qui ont prouvé, encore une fois, leur fidélité au club en poussant et encourageant les coéquipiers de Samy Frioui jusqu'à la dernière minute de la rencontre.

Le technicien français, Bernard Casoni, a purgé sa suspension et retrouve le banc de touches. Il a par ailleurs révolutionné l’équipe en procédant à six changements en comparaison du dernier match contre la JSK.

Les Vert et Rouge ont frappé fort dès le début, mais le repli défensif et les contre-attaques des poulains de Dumas ont empêché les locaux de marquer lors du premier half. Il a fallu attendre la 64’ pour que Walid Derrardja débloque la situation suite à un débordement du côté droit de Hicham Nekkache qui sert Derradja pour inscrire l’unique but de la rencontre. Les Bordjis étaient contraints de sortir de leur camp afin de remettre les pendules à l’heure, mais en vain. La vigilance défensive du doyen et le soutien indéfectible de ses supporters à pousser les visiteurs à la faute et au manque de concentration, même si Gueslan aurait pu égaliser à la dernière minute.

Privé des services de plusieurs cadres offensifs de l’équipe, à l’instar de Djabou, Belkheir et Benaldjia, le Mouloudia est parvenu à buter à un moment clé du match pour reprendre la première place du championnat avec 23 points, en ex-æquo avec le CRB.

Lors du point de presse animé à l’issue de la rencontre, Bernard Casoni, entraîneur du MCA, a rendu hommage à la réaction de ses joueurs et de leur solidarité sur le terrain jusqu’à la dernière minute. «Après la défaite amère face à la JSK, je tiens à remercier mes joueurs d’avoir joué avec beaucoup de courage et de détermination, face à une très bonne équipe du CABBA.

Nous allons à présent savourer cette victoire et la reprise de la première place afin de nous projeter dans l’avenir et le reste du chemin», a-t-il déclaré. Un chemin qui s’annonce incertain pour la stabilité de l’équipe, du moment que les joueurs réclament plusieurs mois de salaires non-payés, ce qui déconcentre énormément les joueurs. «C’est difficile de demander à un joueur professionnel d’être au top de son niveau et de faire match plein, s’il n’est pas payé. Cette situation nous a mis des bâtons dans les roues. J’espère que la direction prendra au plus vite les mesures nécessaires pour régler ce problème», a souhaité Bernard Casoni.

Il y a lieu de rappeler que le MCA et le CRB partagent la tête du classement de Ligue-1 avec 23 points. Le derby algérois de la 12e journée s’annonce d’ores et déjà explosif.

Kader Bentounès