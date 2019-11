M. Boukadoum en visite officielle aux émirats Arabes Unis : Renforcement des liens de fraternité

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effectuera une visite officielle aux Emirats arabes unis à partir d’aujourd’hui, a indiqué un communiqué du ministère. «Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et des relations de coopération liant l'Algérie et les Emirats arabes unis», a précisé le communiqué, soulignant que «M. Boukadoum aura des entretiens avec son homologue émirati, Cheikh Abdellah Zayed Al Nahyane et d'autres responsables sur l'état des relations bilatérales».

Les deux parties examineront, lors de cette visite, «les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et de les diversifier dans tous les domaines. Elles procéderont également à un échange de vues concernant les questions arabes, régionales et internationales d'intérêt commun», a ajouté le communiqué.