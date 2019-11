Scouts musulmans algériens : « L’Algérie restera unie, forte et sûre »

Le commandant des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a affirmé, samedi à Batna, que «l’Algérie restera unie, forte et sûre, tant que les générations actuelles porteront le message des chouhada». M. Hamzaoui, qui a présidé, au centre de recherche de l’université Batna-2, l’installation du commissariat de wilaya des SMA, à l’ouverture de la saison scoute, a considéré que grâce aux fils loyaux de l’Algérie, ceux qui n’ont pas atteint leurs buts avant et durant la Révolution et après l’indépendance ne sauront lui nuire aujourd’hui. «La conjoncture exige de nous une grande responsabilité», a affirmé l’orateur, qui a indiqué que les SMA, qui n’ont cessé de servir l’Algérie depuis leur création, appellent tous les Algériens à se mobiliser avec l’Armée nationale populaire, héritière de l’Armée de libération nationale.

Il a ajouté, à l’adresse de ceux qu’il a qualifié d'«ennemis du pays», «nous sommes avec le slogan porté par nos jeunes et le peuple algérien qui affirme que l’armée et le peuple sont frères», estimant que l’armée et les scouts constituent «une seule main». «Nous sommes convaincus que l’armée, qui a libéré hier l’Algérie du colonialisme, demeurera au côté de l’intérêt suprême du pays», a-t-il ajouté, estimant que c’est pour cela que «nous sommes avec l’armée et nous soutenons le choix constitutionnel et la tenue de l’élection présidentielle à laquelle nous invitons tous les Algériens à participer avec force et choisir librement parmi les candidats». «Nous ne permettrons pas que notre unité et nos institutions soient bafouées, et nous sommes avec la stabilité et la valorisation des acquis concrétisés jusque-là», a-t-il ajouté, affirmant que les SMA «se dresseront en un seul rang avec tous les loyaux et honnêtes, pour assurer le succès de ces élections». Soulignant la mission du scoutisme d’initiateur des jeunes à l’amour de la patrie, il a estimé que le scoutisme demeurera une école du patriotisme fidèle aux constantes nationales, que sont la langue arabe, l’appartenance amazighe, la religion islamique et l’unité nationale, telles qu’elles furent portées par Mohamed Bouras et Mostefa Benboulaïd.