Mascara : Réalisation des aspirations populaires

L’effervescence est ressentie dans toutes les localités de la région de Béni Chougrane, et ce depuis l’annonce de la date de l’élection présidentielle et les candidats ouvrent des permanences pour entamer la campagne. Les citoyens affirment qu’ils iront voter pour choisir un président de la République en fonction du programme politique et du projet de société.

Ils insistent sur la stabilité et la nécessité de ne pas porter atteinte à l’image du pays, tout comme ils appellent au rétablissement de la confiance avec des élections crédibles. Ils veulent la réalisation des aspirations du hirak qui reflètent clairement les revendications des Algériens.

Ils saluent également le rôle de l’Armée nationale populaire dans ce processus d’accompagnement du peuple, pour faire sortir le pays de la crise.

A. Ghomchi