Sétif : Votons en masse pour l’Algérie

La campagne électorale a débuté dans le calme, mais aussi beaucoup de sérénité affichée par les citoyens de la wilaya la plus peuplée après celle d’Alger. Les états-majors des candidats, dont celui d’Azzedine Mihoubi, ont entamé un travail de proximité, estimant que le porte-à-porte est le meilleur moyen d’être toujours plus proche du citoyen et de récolter le plus de voix possibles.

«Personne ne doit oublier les séquelles de la décennie noire, et encore moins les pratiques de ceux qui ne savent nager que dans les eaux troubles, avec l’intention d’attenter à la stabilité de notre pays. C’est pour cela que nous avons aussi à charge d’inciter les citoyens à rejoindre en masse les bureaux de vote en ce 12 décembre et relever le défi de l’Algérie une et unie», souligne Omar Boulifen, le coordinateur de wilaya du RND. C’est ce même sentiment qui prévaut du côté de la direction de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune, que nous avons contacté hier. Dans ce contexte et la cohérence du discours qui est adoptée dans les rangs de ce candidat indépendant, Nassim Khalfi estime qu’il est encore trop tôt pour s’exprimer sur cette campagne, mais ne cache pas non plus l’impact que peut produire ce travail de proximité et constitue même le cheval de bataille de cette campagne. «Il reste que notre objectif premier va dans le sens de la réussite de ces élections à l’effet de ne pas tomber dans un vide constitutionnel que personne ne souhaite. Nous ne ménageons donc aucun effort pour que ce 12 décembre soit celui d’une grande fête et d’une nouvelle ère de l’Algérie», ajoute notre interlocuteur. Aissa Fellahi, directeur de campagne du candidat Ali Benflis, n’est pas sans s’inscrire de plain-pied dans cette dynamique de stabilité et de prospérité de l’Algérie, qui, dit-il, «demeure notre mission première». «C’est pour cela que nous optons d’ores et déjà pour un travail de proximité à l’effet de convaincre d’abord les citoyens de voter, sachant que c’est là, la seule solution de sortie de crise. Nous disons oui pour les revendications du harak, mais nous estimons que l’Algérie passe avant tout. C’est dans cette optique que s’inscrit notre programme de sortie de la crise actuelle. Comme nous préparons le meeting que doit présider notre candidat Ali Benflis, le 30 de ce mois à Sétif», dit-il. Une campagne qui fait d’ores et déjà l’unanimité autour de la nécessité de faire de ce 12 décembre, une grande fête de l’Algérie.

F. Zoghbi