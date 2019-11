MDN : Toutes les dispositions sécuritaires prises pour le bon déroulement de la présidentielle

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a souligné, samedi dernier, avoir pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour le bon déroulement de la présidentielle du 12 décembre.

«Dans le cadre de la sécurisation globale de l'élection présidentielle dont le haut commandement de l'Armée Nationale Populaire s'est engagé à assurer le bon déroulement jusqu'à élire un président de la République le 12 décembre prochain, toutes les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises à même de garantir le déroulement de ces élections importantes pour notre pays dans les meilleures conditions», précise le ministère dans un communiqué. En effet, ajoute le MDN, «le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire a accompagné le mouvement populaire et affiché son soutien aux revendications légitimes des citoyens pour la concrétisation des changements voulus, et la réalisation de l'objectif principal consistant en l'organisation d'une élection présidentielle dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, et le respect des institutions de l'Etat et rendre l'espoir aux Algériens pour un meilleur avenir, comme espéré par nos valeureux martyrs». Pour permettre aux citoyens et aux candidats de se déplacer et de s'exprimer «dans un climat de quiétude et de sécurité» à travers tout le territoire national, et à la veille de la campagne électorale, le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire a donné d'«amples instructions et les orientations nécessaires» à tous les Forces et les Services de sécurité concernés pour garantir les conditions adéquates et permettre au peuple algérien de «participer massivement à la campagne électorale et au prochain scrutin présidentiel en toute liberté et transparence».

A cette occasion, le Haut Commandement de l'ANP «exhorte tous les citoyens jaloux de leur pays à participer activement aux côtés des Forces de l'Armée Nationale Populaire et des services de sécurité qui sont mobilisés jour et nuit et avec une grande vigilance, disposés et disponibles, à assurer la réussite de ce rendez-vous crucial pour l'avenir du pays et relever le défi pour renforcer et consolider la place et l'image de l'Algérie», conclut le communiqué du MDN.