M. Rabehi : « L’élection se déroulera dans des conditions normales »

L'agence Algérie presse service (APS) a lancé, hier, en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, une chaîne d'information sur le web dédiée en première étape, à la couverture de la campagne électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain. Lancée à l'occasion de la première journée de la campagne électorale, la chaîne webtv.aps.dz couvrira, durant les heures de diffusion, les activités des cinq candidats à l'élection présidentielle à travers la transmission des rassemblements qui seront organisés à travers le territoire national, tout en réservant, quotidiennement, un espace pour les déclarations importantes des postulants à la présidentielle.

Un espace sera également consacré, tous les jours, à la revue de presse nationale, avec un suivi des activités et du traitement de la presse internationale de l'élection présidentielle, outre la diffusion de bulletins, de reportages et d'émissions spéciales dédiés à l'évènement.

A l'occasion, le ministre de la Communication s'est félicité de l'initiative de l'APS qui se veut, a-t-il dit, «un ajout qualitatif qui sera à la hauteur des attentes du citoyen en termes d'informations en lien avec tout le processus électoral», relevant qu'avec cette démarche, l'Agence «a prouvé qu'elle dispose de moyens et de capacités pour mobiliser les nouvelles technologies au profit d'un journalisme de qualité, crédible et professionnel». Concernant l'élection présidentielle, le ministre a réaffirmé que «cette échéance historique se déroulera dans des conditions normales, au vu des moyens humains et matériels assurés par l'Etat», ajoutant que ce rendez-vous «permettra de faire sortir le pays de la conjoncture actuelle et d'édifier un Etat fondé sur la loi». «Le peuple algérien dans sa majorité appréhendera positivement cet important rendez-vous électoral qui demeure l'unique issue», a-t-il soutenu.