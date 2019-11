À travers les wilayas : Marches de soutien à la présidentielle et à l’ANP

Des citoyens se sont rassemblés, samedi dernier à Ain Sefra au sud de la wilaya de Naâma, exprimant leur soutien à l’élection présidentielle, a-t-on constaté. Les manifestants dont des membres d’associations comme l’Association nationale de défense des droits de l’homme, le bureau de Moghrar de l’Union générale de la société civile algérienne et le bureau d'Ain Sefra de l’Académie de la société civile (ACSA) se sont regroupés devant la place du Moudjahid, au centre-ville, brandissant des banderoles de soutien à la présidentielle et à l'Armée nationale populaire (ANP). Parmi ces slogans «L’élection, solution constitutionnelle de sortie de crise», «L’Algérie avant tout», «La présidentielle garantit la stabilité et la pérennité des institutions de l’Etat».

A noter que ce rassemblement chahuté par certaines personnes n'a enregistré aucun incident.