Premier jour de campagne pour la présidentielle 2019 : Des programmes pour concrétiser les aspirations des citoyens

Pour le lancement de leur campagne électorale, trois des cinq candidats à la présidentielle ont choisi Adrar, wilaya frontalière du sud-ouest, comme première sortie sur le terrain. C’est en effet la destination d’Azzedine Mihoubi, d’Abdelaziz Belaïd et d’Abdelmadjid Tebboune.

Un tel intérêt pour Adrar, première étape qui sera relayée par une tournée dans d’autres wilayas du Sud, dénote de l’importance qu’accordent les candidats à ces régions de l’Algérie profonde, plus particulièrement les zones frontalières qui occupent une place particulière dans leurs programmes électoraux respectifs. Les besoins en développement local en sus de l’amélioration des conditions de vie des populations des localités du Sud constituent en effet cette urgence qu’il faudrait satisfaire dans les meilleurs délais. A ce propos, les candidats ont eu déjà à révéler pour chacun d’eux une «feuille de route» spéciale pour la prise en charge des revendications d’ordre socio-économiques déjà exprimées par les populations du Sud. A cela s’ajoute d’autres considérations d’ordres sécuritaires pour ce qui est notamment des zones frontalières. Des considérations par lesquelles le bureau de wilaya du Front El-Moustakbal a convaincu le candidat Abdelaziz Belaïd d’entamer sa campagne par cette wilaya, apprend-on du chargé de communication du parti, Raouf Mammeri.

Le Grand Sud a été inclus en outre parmi les premières destinations du candidat Ali Benflis qui après un premier meeting qu’il a animé hier à Tlemcen s’est envolé en direction de Tamanrasset pour une seconde activité électorale. Le candidat Abdelkader Bengira a préféré quant à lui débuter sa campagne électorale par une sortie de proximité à Alger, au niveau notamment des alentours de la Grande Poste, lieu symbolique du mouvement citoyen du 22 février.

Ainsi, les aspirants à la magistrature suprême ont abordé cette dernière ligne droite du processus électorale pour la présidentielle du 12 décembre. Cette première campagne électorale s’ébranle dans de bonnes conditions, et cela non sans rappeler l’impératif de voir les concernés ne ménager aucun effort pour convaincre les électeurs dans l’espoir de s’assurer d’un taux de participation respectable.



L’Anie se félicite d’un début de campagne dans « de bonnes conditions »



Pour une campagne électorale qui intervient dans une conjoncture électorale c’est plutôt un «bon début» fait savoir M. Ali Draâ, le chargé de communication de l’Autorité indépendante des élections (ANIE). Dans une déclaration à El Moudjahid, il a tenu en effet à mettre en relief les conditions sécuritaires davantage optimisées en prévision de cet événement.

Il n’a pas manqué en outre de relever le fait que les candidats ayant investi hier le terrain «ont réussi à drainer des foules», ce qui dénote d’un intérêt certain des populations pour la présidentielle du 12 décembre. «Les candidats ont été globalement bien accueillis là où ils se sont rendus», ajoute encore M. Draâ pour qui l’affichage et l’occupation des espaces publicitaires réservés à chacun d’eux reste encore à perfectionner.

Hier, c’était aussi le début d’interventions des représentants des candidats dans les médias audiovisuels publics, et ce, conformément aux conclusions de l’opération du tirage au sort effectuée jeudi dernier sous la supervision de l’Autorité indépendante des élections (Anie).

Ces interventions se poursuivront jusqu’au 8 décembre. A ce propos, et s’agissant de la Télévision, une tranche horaire de 30 minutes est diffusée depuis hier avant les principaux journaux télévisés de la journée (JT), et ce pendant les trois semaines de la campagne. Le temps d’interventions réservé est de 5 minutes. S’agissant de la Radio nationale, les tranches horaires d’expression directe seront diffusées sur les Chaînes I et II (en arabe et amazigh). Le volume horaire d’expression directe est fixé à deux heures par jour sur chaque chaîne, réparti sur 4 tranches de 5 unités et d’une durée de 6 minutes pour chaque candidat.

Notons par ailleurs que les candidats à la présidentielle et les responsables des médias nationaux ont signé, samedi à Alger, la Charte d’éthique de la pratique électorale élaborée par l’Anie et formant le cadre du comportement moral attendus des acteurs participants au processus électoral.

Karim Aoudia