Ali Benflis lance sa campagne électorale depuis la capitale des Zianides : « Faire baisser le train de vie de l’État de 20% »

De nos envoyé spéciaux à Tlemcen : Sami Kaidi et Boubekeur Belkacem



Le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a procédé, hier à Tlemcen, au lancement de sa campagne électorale, sous le slogan «L’Algérie est notre pays et son essor est notre serment». Cette journée est le début d’un véritable marathon, de 21 jours, qui verra le candidat sillonner le pays profond pour expliquer son programme. Ainsi, c’est au niveau de la maison de la Culture Abdelkader-Alloula, que son équipe de campagne s’est affairée très tôt pour régler les derniers préparatifs et s’assurer que tout est fin prêt. Vers 11 heures, le cortège transportant le candidat a fait son apparition dans le vaste complexe culturel situé non loin du mythique palais d’El-Mechouar. Ali Benflis a d’emblée exprimé sa joie de se trouver dans une ville qu’il dit «apprécier tant», pour plusieurs raisons, particulièrement pour son «riche» histoire. «La ville de Tlemcen a enfanté de grands savants et de grands noms de l’histoire nationale», a-t-il assuré. Poursuivant ses propos, il a soutenu que l’Algérie vit, actuellement, une crise multidimensionnelle. «Je ne peux rester voir le naufrage de notre patrie sans rien faire. C’est un devoir pour moi d’agir», a-t-il affirmé, comme pour justifier sa candidature, avant de déclarer s’être opposé, «très tôt», au cinquième mandat. Dans ce contexte, le président de Talai’e El-Hourriyet s’est arrêté pour expliquer l’impérieuse nécessité d’aller vers l’élection présidentielle. «J’ai accepté d’y participer, car ce rendez-vous est la solution idoine et pragmatique pour faire sortir le pays de la crise. Il n’y a pas d’autre choix que d’y aller, car dans le cas contraire, nous perdrons du temps et la situation socio-économique du pays continuera à se dégrader», a-t-il averti, avant de faire savoir que sa décision de se porter candidat réside, notamment dans sa conviction qu’il faut éteindre le plus rapidement possible le feu de la discorde, pour «construire la démocratie» et «changer la Constitution». Ali Benflis a, d’autre part, promis qu’il instaurera, si le peuple lui accorde sa confiance, de «nouvelles» pratiques politiques. «Le chef du gouvernement doit mener la politique du gouvernement et avoir une autonomie face au président de la République. Ainsi, le Parlement sera à l’initiative de la loi et incarnera le pouvoir de contrôle populaire», a-t-il insisté, avant d’affirmer que dans sa vision de la politique, le gouvernement doit être «comptable», chaque semaine, de son action devant les parlementaires. Il n’a pas manqué d’exprimer, dans cette droite ligne, son souhait, en cas de victoire, d’être à la tête d’un gouvernement d’union nationale rassemblant l’ensemble des compétences. En termes de réformes institutionnelles, Benflis a promis une transformation du Conseil de la nation en un conseil des territoires représentatif qui doit être, selon lui, une pépinière de personnes «fins connaisseuses» de leurs territoires respectifs afin de pouvoir rapporter «fidèlement» et «rigoureusement» les préoccupations des citoyens. Au plan de la justice, le président de Talai’e El- Hourriyet a affirmé qu’il assurera une indépendance totale à ce secteur. «Nous voulons également que les magistrats soient approuvés par le peuple, pour renforcer la légitimité de ce pouvoir», a-t-il souligné, avant d’évoquer l’impérieuse nécessité de donner des gages, a priori et a posteriori, à la Cour des comptes, pour lui laisser faire son travail en «toute liberté» et en «toute transparence». Évoquant le secteur de l’information et des médias publics, Benflis a indiqué vouloir accorder à la profession toute la latitude pour pouvoir être un «contrepoids» et pouvoir contrôler l’action gouvernementale. Dans ce sillage, il a annoncé vouloir renforcer le rôle de l’opposition. Quant à l’aspect finance, le candidat à la présidentielle du 12 décembre a exprimé son souhait de «faire baisser le budget de fonctionnement et le train de vie de l’État de 20%», et déclaré, dans un autre registre, qu’il était «plus que nécessaire» de dépolitiser l’acte économique et de mener une lutte «implacable» contre la bureaucratie.

S. K.