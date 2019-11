Azzedine Mihoubi dévoile son programme électoral : 15 engagements et 200 mesures pratiques

Les grandes lignes du programme s’articulent autour de réformes institutionnelles profondes et de l’amélioration de la situation socio-économique du citoyen.

Il faut savoir d’emblée que le programme qui vient d’être dévoilé est axé sur une quinzaine d’engagements «stratégiques». Élaboré sur la base d'une analyse de la situation politique, socio-économique et culturelle du pays, il propose plus de 200 mesures pratiques, en vue de reconquérir la confiance du citoyen, souligne le SG par intérim du RND. Le candidat Mihoubi fera part également de son «engagement, plein et entier, à œuvrer à concrétiser davantage d’acquis au profit des libertés et de l'indépendance des pouvoirs judiciaire et législatifs». À noter cependant que cette promesse de «renforcer davantage les libertés politiques, collectives et individuelles» est conditionnée au fait que ces libertés ne puissent aucunement «porter atteinte aux coutumes et traditions», est-il notamment mis en exergue. Il sera question aussi «d'actualiser le processus démocratique» et de «l'appuyer avec plus de mécanismes, créés de façon à ériger ces dernières en un facteur de progrès, et non d'extrémisme». Clair, net et précis, le candidat Mihoubi déclare qu'il apportera «ce qui est plus important que les promesses ayant caractérisé tant d'étapes politiques dans l'histoire du pays», considérant que ce sont justement ces promesses qui étaient «à l'origine de l'effondrement de la confiance entre le pouvoir et le peuple». Abordant ensuite le volet économique, Mihoubi mettra l’accent sur l’impérieuse nécessité de mener des réformes «structurelles» qui sont à même de permettre d'améliorer le climat des affaires et de réunir les conditions du «décollage économique» pour notre pays. Il signale, dans ce même contexte, qu’il compte – s’il venait à être élu – former un «gouvernement de compétences nationales», et qu’il créera un grand ministère de l'Économie, outre la promotion du rôle consultatif du Conseil national économique et social (CNES). Le postulant au palais d’El-Mouradia plaide, en effet, pour la création d'un ministère de l'Économie «qui réunira les secteurs de l'Énergie, des Finances, de l'Industrie, des Télécommunications et de la Poste». Selon lui, ces secteurs souffrent d'un «manque réel de coordination», et nécessitent «l'élaboration d'un plan spécifique».



Il faut dire que le SG par intérim du RND mise, en fait, sur «le développement d'une économie entrepreneuriale», et envisage «d’encourager la création d'entreprises de production, pour préparer le pays à l'après-pétrole». Il prévoit, d’autre part, une réforme du secteur des finances et du cadre législatif régissant l'investissement étranger, pour «opérer une vraie ouverture économique» basée sur la promotion de l'investissement, notamment étranger. Il compte également poursuivre la lutte contre la corruption et la renforcer par «des mécanismes plus efficaces». Concernant le volet social, le candidat au scrutin du 12 décembre a fait part de son intention de lancer un programme national dédié à la relance des hôpitaux, et affiché sa détermination, s’il venait à être élu, à «poursuivre les formules de logement réussies». Il signale également l’importance de consacrer le principe de «l'égalité en droits et des chances, en vue de bénéficier d'un service public de qualité». Cela étant, Mihoubi estime nécessaire de supprimer la subvention généralisée. En somme, son programme évoque tous les volets politique, économique et social, mais aussi celui relatif à la politique extérieure. Dans ce cadre, il a réaffirmé son engagement à «la poursuite du soutien aux deux causes, palestinienne et sahraouie, et la consécration des principes sur lesquels est fondée la diplomatie algérienne, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le règlement des conflits internationaux par les voies pacifiques». S’exprimant, à propos des élections du 12 décembre prochain, il fera remarquer que «toutes les conditions nécessaires à l'organisation de l’élection présidentielle sont réunies», et que «toute objection à ce processus mènera à l'impasse et à un vide constitutionnel qui ne profitera à personne».

Soraya Guemmouri