Abdelkader Bengrina effectue une sortie de proximité : « Construisons ensemble l’Algérie nouvelle »

Le candidat Abdelkader Bengrina, président du mouvement El-Bina, a entamé, hier, sa campagne électorale depuis Alger, où il a effectué une sortie de proximité.

En effet, le président du mouvement El-Bina a choisi l’esplanade de la Grande-Poste pour affirmer son soutien au Hirak, qui a libéré le pays, le peuple, les hommes d’affaires honnêtes et même l’imam «sage». «La presse a été aussi libérée du joug de la Issaba», s’est-il félicité devant des retraités assis sur un banc, venus se réchauffer au soleil de ce froid mois de novembre. Apparemment bien accompagné par plusieurs membres de son état- major de campagne, c’est aux cris de «Bengrina président» qu’il a été accueilli, dès son arrivée vers 11h. Le lieu de l’entame de la campagne s’apparente à un symbole fort. Bengrina a déclaré que son choix n’est pas fortuit, car «le mouvement populaire incarne la continuité d’un projet de construction de l’Algérie nouvelle et fait référence aux luttes du peuple algérien». Et d’ajouter : «Nous étions parmi les premiers à soutenir le Hirak pendant dix semaines, nous avons estimé que c’est la perpétuation du projet de Novembre, des réformes d’Ibn Badis et l’ensemble des réalisations du mouvement national.» Le candidat de la présidentielle du 12 décembre a rendu un hommage appuyé aux manifestants du Hirak, avant de déclarer qu’il s’engage à «transformer l’esplanade de la Grande-Poste en un musée de la liberté et de la dignité, revendiqué par les Algériens dans leurs aspirations légitimes». Les partisans de Bengrina ont détourné l’un des slogans du Hirak, «Khawa Khawa, Ouled frança maâ El-Khawana» (nous sommes des frères unis, et les alliés de la France sont des traîtres», et l’ont répété longuement tout au long de l’itinéraire tracé. En effet, celui-ci a traversé le boulevard Mustapha-Ben-Boulaïd, pour se rendre à l'entrée principale du port d'Alger, près de la stèle commémorative de l'attentat perpétré par l'OAS, le 2 mai 1962, contre les dockers. Dans une brève allocution prononcée sur place, le président d’El-Bina a évoqué l'aspect économique de son programme électoral, notamment en ce qui concerne le développement du secteur du tourisme et l'encouragement de l'exportation des produits nationaux, notamment agricoles et industriels, pour réduite la facture des importations.

Abondant dans ce sens, Bengrina a fustigé les corrompus de l’ancien système, en déclarant qu’«avant l’arrivée de la Issaba, l’Algérie n’importait que 11 milliards de dollars, en 2018, la facture de l’importation avait triplé pour avoisiner les 46 milliards de dollars, à cause du pillage systématique perpétré par des réseaux de corruption». Il a promis de faire de l’Algérie, «une puissance économique qui exporte ses richesses de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, pour arrêter l’hémorragie qui afflige l’économie nationale depuis des années». Le candidat Bengrina entend également poursuivre son projet politique, axé notamment sur «l'édification d'une Algérie nouvelle qui répond aux aspirations du peuple à la liberté, à la dignité et à la justice, à travers une réforme politique qui éradique la corruption et le despotisme, et jette les fondements d'un État fort et stable». Sous le slogan «Construisons ensemble l'Algérie nouvelle», le candidat Bengrina a choisi, pour cette première semaine de campagne électorale, de se rendre à Blida, où il compte animer un rassemblement populaire, avant d’atterrir le lendemain à Boumerdès. D’autres haltes sont au programme, cette semaine, du côté de Tiaret, d’El- Bayadh, d’Aflou, de Laghouat et de Djelfa.

Tahar Kaidi