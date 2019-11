Commentaire : L’épreuve du terrain

Depuis hier et pendant 3 semaines, l’Algérie va vivre au rythme de la campagne électorale. Durant cette période, les candidats et leurs staffs s’emploieront à étaler, diffuser, expliquer leurs programmes et visions de sortie de crise. A coup de propositions et de suggestions, ils tenteront de convaincre et gagner les citoyens et électeurs d’opter pour eux le jour du vote. L’objectif pour tous est de rallier le maximum de citoyens pour l’emporter le jour J. Les candidats vont sillonner les quatre coins du pays et alterneront entre meetings, sorties de proximité et interventions médiatiques pour sensibiliser et convaincre ceux qui vont trancher le 12 décembre prochain. Dans les programmes électoraux, les postulants tentent de satisfaire toutes les catégories sociales de la population à travers des propositions spécifiques et audacieuses. Des réformes novatrices dans tous les domaines, chaque candidat essaye d’innover et de proposer des mesures alléchantes pour attirer et séduire un électorat conscient des défis et enjeux de la phase actuelle. Même si les propositions de réformes politiques sont considérées importantes, c’est sur le terrain économique et social que les candidats sont attendus. Les regards resteront braqués sur les plans d’actions socio-économiques que mettront sur la table et dévoileront les cinq postulants à la présidentielle.

Sur le plan organisationnel, la situation se présente sous de bons auspices. L’Autorité indépendante chargée des élections avait mis en place toutes les conditions pour le bon déroulement de toutes les phases électorales. Les membres de cette instance vont veiller scrupuleusement au respect des dispositions de la loi ainsi que la Charte signée par tous les intervenants (candidats et responsables de médias). A présent, toutes les conditions nécessaires sont réunies pour le bon déroulement des activités prévues durant cette campagne électorale qui s’annonce forte et intense. Sur le plan médiatique, tout est réglé pour éviter des dérapages et des dépassements. Le temps de parole de chaque candidat est arrêté dans les différents organes de presse selon des règles claires et transparentes sur lesquelles tous les intervenants se sont engagés d’appliquer et de respecter.

Force est de constater que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions et sans heurts grâce aux efforts et l’engagement de l’Autorité indépendante chargée des élections. Sous la conduite de l’ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Charfi, les membres de l’instance ont réalisé en si peu de temps un travail colossal sur tous les plans. Avec détermination et conviction, ils ont déployé d’importants efforts depuis l’installation de l’Autorité en septembre dernier pour garantir la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain dans des conditions de transparence et de régularité.

M. Oumalek