Médias : Les quotidiens consacrent leur Une à la campagne électorale

L'ensemble des quotidiens de la presse nationale ont consacré leur une à la campagne électorale de la présidentielle, soulignant, dans leurs éditoriaux, l'«importance» de ce rendez-vous à même de «mettre sur les rails l'Algérie moderne et démocratique».

Les titres de la presse nationale ont également mis en avant la signature, par les cinq candidats à la présidentielle ainsi que des responsables des médias, de la Charte d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Ce document expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral. En ce sens, le quotidien Horizons a relevé dans son éditorial, qu'à la veille de la campagne électorale, les cinq candidats en lice ont signé cette Charte proposée par l'ANIE, soulignant «qu'il s'agit d'une première dans le refondation démocratique qui impose une nouvelle gouvernance politique et économique».

Le Jeune Indépendant a repris, pour sa part, les déclarations des cinq candidats après la signature de cette Charte, à savoir que ce document va permettre «d'instaurer les principes de la démocratie à même de garantir un scrutin transparent», alors que le Quotidien d'Oran a estimé que «rien n'est encore joué ou gagné d'avance, pour un candidat ou un autre» et que «le 12 décembre les électeurs opposeront leur confirmation». Le quotidien national El Moudjahid qui a barré sa Une avec le titre «La campagne est lancée», a relevé dans son éditorial que «les cinq candidats entament leur campagne avec pour seul objectif de convaincre leurs compatriotes, à travers des programmes et non des slogans, d’«éviter autant les provocations que les divisions et d'aller voter en masse le jour du scrutin pour mettre sur rails l'Algérie moderne et démocratique».

Pour le Soir d'Algérie, cette campagne est «inédite» dans la mesure où «elle ne ressemble quasiment en rien aux précédents rendez-vous électoraux dans l'histoire du pays», relevant qu'elle intervient «dans un contexte de crise politique majeure, née d'une explosion en plein vol du surréaliste projet d'un 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika». Le quotidien El Watan qui barre sa Une avec le titre «Une campagne sous tension», a estimé que «les cinq candidats auront la lourde tâche de convaincre les électeurs d'aller aux urnes», alors que pour Liberté c'est «une campagne de toutes les incertitudes», titrant son éditorial «A la conquête du désert... électoral». La Nouvelle République a préféré s'attarder sur le financement de la campagne électorale, soulignant qu'«il n'y aura pas argent sale pour la présidentielle du 12 décembre», alors que le quotidien Ennahar a expliqué dans ses commentaires «les engagements des cinq candidats» dont l'interdiction d'utiliser les langues étrangères durant la campagne. Dans son éditorial, Ech Chaab a insisté sur la sensibilisation des citoyens pour aller voter en masse le 12 décembre prochain afin «d'arrimer Algérie à la démocratie et à la modernité». Pour sa part El Massa se félicite de la signature par les cinq candidats de la Charte d'éthique des pratiques électorales au moment où Echorouk relève que les cinq candidats seront face aux citoyens durant trois semaines cruciales.



« Lourde mission » pour les candidats



L'importance du travail de terrain incombant aux cinq candidats est mise en exergue par la presse écrite oranaise à l'occasion du lancement de la campagne électorale. «Les candidats face à l’épreuve du terrain», titre ainsi en Une le quotidien Ouest Tribune, estimant que les candidats auront «la lourde mission de convaincre les Algériens d'aller aux urnes et de les fédérer autour d’un projet politique à même de répondre sérieusement à leurs aspirations». Dans son éditorial, le même journal souligne encore que «la campagne électorale qui démarre aujourd’hui n’est pas seulement pour choisir un chef d’Etat, mais surtout pour installer l’Algérie dans une nouvelle dynamique».

De son côté, L'Echo d'Oran analyse que «les cinq candidats n’auront pas la partie facile», soutenant toutefois que «la campagne électorale marque le début d’une nouvelle ère après deux décennies de règne sans partage».

Ce quotidien suggère également que pour gagner la confiance de la population, «les candidats sont tenus de donner suffisamment de gages pour prouver qu’ils incarnent le changement». Le journal Cap Ouest insiste quant à lui dans son éditorial sur «le devoir de tous les Algériens» de faire en sorte que «le rêve devienne réalité», notamment pour édifier une «Algérie nouvelle» et «la porter vers une ère prospère». Pour sa part, le quotidien El Djoumhouria (public) met l'accent sur la nécessité pour les candidats de convaincre les électeurs par leurs programmes respectifs, d'autant que cette campagne de 21 jours intervient, écrit-il, dans un contexte marqué par des «divergences d'opinion». En outre, les différents titres de la presse oranaise évoquent également la signature par les 5 candidats, samedi dernier à Alger, de la Charte d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).



Lancement d’une campagne « exceptionnelle »



Les différents titres des quotidiens de l’Est du pays parus hier abordent en Une le coup de starter de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain et s’accordent à dire que cette campagne est «exceptionnelle» du fait, soutiennent certains titres, qu'elle est empreinte «d’appréhension». Le journal Edough news, édité à Annaba, estime que le marathon de la présidentielle lancé dimanche se déroule dans des conditions «exceptionnelles» et le rédacteur de l’article relève que les candidats en lice pour El Mouradia présentent des programmes qui se ressemblent «un peu trop» et compliquent pour les électeurs la mission de choisir un des prétendants. Le Quotidien de Constantine titre sa Une «Les 5 face au Hirak» et juge que les cinq candidats en lice dont les dossiers ont été acceptés par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et validés par le Conseil constitutionnel, «se trouvent face au mouvement du Hirak, décidé à maintenir la pression jusqu’au bout». Le journal aborde aussi, dans une page intérieure, «les manifs et contre-manifs», à l’élection présidentielle tenues dans quelques villes, rapportant des vidéos relayées sur les réseaux sociaux depuis les villes de Bordj Bou-Arréridj et Tiaret, notamment.

Le quotidien d’expression arabe Akher Saâ, édité à Annaba, souligne, pour sa part, que pour le face-à-face avec le peuple algérien, l’ancien chef de gouvernement et président du parti Talaie el Hourriyet, Ali Benflis, a opté pour Tlemcen, l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et le président du parti Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd ainsi que l’ancien ministre de la Culture et actuel secrétaire général par intérim du RND, Azzedine Mihoubi, ont opté pour Adrar, l’ancien ministre du Tourisme et président du Mouvement el-Bina, Abdelkader Bengrina, a préféré prendre «le pouls» d’Alger avec une sortie de proximité. Les quotidiens El Acil, l’Est Républicain, Annasr, Seybous times, Edough news, entre autres, ont consacré également des espaces au lancement de cette campagne électorale relevant notamment le choix des trois candidats à la présidentielle pour le grand Sud comme première sortie pour convaincre les citoyens de l’opportunité de cette élection présidentielle. Ces quotidiens ont aussi relayé la signature des postulants à la magistrature suprême de la Charte d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'ANIE et exposant les principes directs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral.