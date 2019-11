Régularisation des titulaires de contrats pré-emploi : 400.000 diplômés concernés

La situation de quelque 400.000 titulaires de contrats de pré-emploi sera régularisée définitivement. L’annoncé a été faite par le directeur des ressources humaines au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, lors de la conférence internationale d’appui aux start-up, tenue ce samedi, à Alger.

M. Abdelhalim Merabti a indiqué que les bénéficiaires de cette mesure doivent avoir une expérience professionnelle et assuré que la régularisation de leur situation conformément à la décision prise récemment par le gouvernement, selon un calendrier bien défini, leur ouvrira la voie à des projets de carrières.

En effet, pas plus tard que mardi dernier, le Premier ministre s’est longuement exprimé sur cette question lors d’une réunion interministérielle consacrée à l'examen des propositions de la commission interministérielle relatives à la régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi.

M. Noureddine Bedoui a indiqué à ce propos que la décision de régularisation n'est qu'une réparation responsable d'une situation qui a perduré. «C’est une décision qui consacre l'Etat de droit et garantit les droits de tous les citoyens au même pied d'égalité», a-t-il souligné. Il s'agit, d'une reconnaissance des efforts de ces jeunes diplômés des universités et instituts nationaux, lesquels ont contribué, en dépit de leur situation instable dans leurs postes de travail, au renforcement des effectifs de nos établissements et administrations, met en relief le Premier ministre. «Ces jeunes diplômés ont contribué par leur travail et abnégation à la prise en charge des missions du service public et accompagné les différentes étapes de réforme en matière de modernisation et de réhabilitation du service public pour une longue durée, dépassant dans certains cas les dix ans», a-t-il expliqué.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance de cette décision qui intervient pour rendre justice à ces jeunes en leur donnant la place qu'ils méritent au sein de la société et en leur consacrant le droit légitime à l'intégration, tous et sans exclusive. «Ceci est dans le but de leur permettre d'aspirer à un avenir meilleur», notera le Premier ministre qui ajoutera qu'il s'agissait d'une priorité nationaleà la réalisation de laquelle tout un chacun doit adhérer, y compris les secteurs ministériels et collectivités locales, ce qui consacre les valeurs de solidarité entre secteurs au profit de cette catégorie de jeunes.

Pour ce faire, une série de décision a été prise par M. Bedoui au cours de cette réunion, évoquant en premier lieu de l’approbation du plan d’action proposé par la commission interministérielle, pour peu qu’il soit concrétisé à travers l’élaboration d’un projet de décret exécutif à soumettre pour adoption la semaine prochaine lors de la réunion du Gouvernement

Il est également, question de l’élargissement de l’action de la commission interministérielle au recensement de tous les cas dans toutes les entreprises qui ne relèvent pas de la fonction publique, avec création de sous-commissions relevant de la commission interministérielle, qui seront chargées des aspects juridique, technique et financier pour mettre en œuvre le plan d’action approuvé.

Notons que cette importante opération de régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi sera accompagnée d'un plan de communication devant contribuer à la consécration de toutes les étapes en toute clarté et transparence jusqu’au parachèvement de la régularisation de tous les cas.

Le ministre de l'Intérieur a été chargé d'inciter les collectivités locales n'ayant pas de difficultés financières à entamer la régularisation de la situation des jeunes bénéficiaires de contrats de pré-emploi, à leur niveau, avec possibilité pour la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales d'intervenir pour la prise en charge des autre cas.

Kamélia Hadjib