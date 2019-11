Mme Meriem Cherfi, présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, au Forum d’El Moudjahid : « Une banque nationale de données sur la situation de l’enfance à l’échelle nationale, bientôt mise en place »

«L’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a reçu plus d’un demi-million d’appels sur son numéro vert le «11 11», relatifs à des dénonciations d’atteintes aux droits de l’enfant, entre la période allant du mois de janvier au jeudi 14 novembre de l’année en cours», selon Mme Meriem Cherfi, déléguée nationale, présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance.

Invitée hier à notre forum a l’ occasion de la journée internationale des Droits des enfants, fêtée le 20 novembre de chaque année, Mme Cherfi a précisé que son département a reçu 626 459 signalements sur le numéro vert 11 11 dont 2144 cas d’atteintes aux droits de l’enfant. Ces signalements, dit-elle, sont liés à des cas de maltraitance, exploitation économique, mendicité ou incapacité des parents à maîtriser les comportements de leurs enfants mineurs. Mme Cherfi a expliqué qu’une fois que son établissement reçoit une dénonciation d’une situation d’un enfant en danger, il déclenche immédiatement une enquête avant de pouvoir réagir. Comment réagit-il ? L’organe, dit-elle, après étude des cas exposés, peut intervenir directement pour faire cesser les atteintes aux droits de l’enfant, ou transmettre les dénonciations soit aux services du milieu ouvert pour enquête et prise de mesures adéquates, qui tiennent le délégué informé des suites réservées aux dénonciateurs, soit aux juges des mineurs en cas de danger imminent qui touche l’enfant et qui nécessite son éloignement du milieu familial.

Certains cas relatifs à des dénonciations qui revêtent une qualification pénale sont confiés au ministre de la Justice. Un dossier peut aussi, dit-elle, être classé sans suite, si les conditions de vie de l’enfant, objet de signalement, apparaissent adaptées. La présidente de l’ONPPE a souligné l’importance que revêt ces signalements dans le système de protection des enfants et se dit très satisfaite de la prise de conscience des citoyens qui n «hésitent plus a signaler et alerter sur des cas de maltraitance ou de violence envers les enfants. Mme Cherfi, a par ailleurs insisté sur l’importance de la mise en place de mécanisme de signalement des cas d'atteinte aux droits de l'enfant. «Ce mécanisme garantit la confidentialité sur l'identité de dénonciateur afin de le protéger et d’inciter les citoyens à adopter la culture du signalement», a-t-elle précisé. C’est dans ce cadre que l’ONPPE à mis en place une cellule pour écouter les préoccupations des citoyens et à les orienter. Cette dernière regroupe des psychologues, des sociologues, des juristes et des médecins en charge de l'examen des appels de signalements, de leur orientation et de l'accompagnement de chaque cas jusqu'à son traitement. Pour la présidente de l’ONPPE, le facteur humain est l’autre volet important de cet organe, qui a été doté d’une commission permanente englobant des représentants de 15 secteurs concernés, ayant tous bénéficié d’une formation adéquate, au même titre que les employés en milieu ouvert, et le réseau des journalistes.



La loi de 2015 est un acquis en matière de protection des enfants



Notre invité s’attardera ensuite sur la promulgation en 2015 de la loi relative à la protection de l'enfant qui garantit le droit de bénéficier de différentes mesures de protection à caractère social, éducatif, judiciaire et médical pour le protéger contre toutes formes de danger et d'atteinte à ses droits. Une démarche qui voit notre pays souscrire à ses obligations internationales édictées notamment par la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989. Elle a également précisé que la loi algérienne pour la protection de l'enfance, promulguée le 15 juillet 2015 «procède» directement de la convention internationale des droits de l'enfance, soulignant que la loi garantit à l'enfance la protection sociale et juridique, renforcée par la création d'un Organe national de protection et de promotion des droits de l'enfant à même de veiller sur une bonne pratique des droits de l'enfant et d'intervenir en cas d'atteinte à ces droits. «L’Algérie a fait d’énormes pas en matière de protection et de promotion des droits de l’enfance au sein de la société. Au sein du gouvernement, le dossier jouit d’une importance capitale tant la violence faite aux enfants y va crescendo» dira Mme Cherfi. Pourquoi alors cinq ans après la promulgation de cette loi les textes d’application ne sont toujours pas en vigueur ? L’invité de notre forum indiquera que la commission chargée de l'élaboration des projets de décrets exécutifs relatifs à loi sur la protection de l'enfance, a achevé sa mission et que «ces projets se trouvent actuellement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement, pour procéder à leur examen avec les secteurs concernés, avant leur promulgation». Mme Cherfi nous précisera que c’est cette loi qui a défini les missions et prérogatives de L’ONPPE et qui sont celles de veiller à la protection et la promotion des droits de l’enfant en matière sociale et judiciaire. Il est chargé de suivre la situation de l’enfant, l’accompagner au niveau local, collecter et évaluer les informations recueillies, outre la prise de mesures urgentes pour la prise en charge sociale de l’enfant. Une mission qui passe avant tout recours à la justice à travers la mobilisation de tous les acteurs de la société et des actions pérennes en sa faveur. «Les compétences du délégué sont définies par la loi 15-12. La dite loi qui arrête également un ensemble de prérogatives pour faciliter la mission de l’ONPPE, pour lui permettre de travailler en étroite collaboration avec tous les départements ministériels, qui sont en relation avec l’enfance, lui faciliter la collecte des informations nécessaires auprès de tous les intervenants dans le dossier lié à l’enfance» dira notre invité. Dans ce sens, Mme Cherfi nous révélera la préparation, en cours par son organe, pour la première fois en Algérie, d'«une banque nationale de données sur la situation de l’enfance, à l’échelle nationale» dira la responsable de l’ONPPE qui précisera que «Nous visons la promotion de l’ONPPE en référent national en matière des droits des enfants, à travers la mise au point d’une plate forme de données ou banque d’informations sur la situation de l’enfance en Algérie». Selon les prévisions de Mme Cherfi, les premiers indices sur la situation de l’enfance en Algérie seront annoncés en 2020, sachant que les informations en question «seront actualisées de façon périodique», a-t-elle encore dit, et que ce projet «requiert une plate-forme numérique pour son lancement».

«Cette banque d’information est un outil nécessaire pour avoir une vision claire sur la situation de l’enfance en Algérie, avant de faire un diagnostic de l’état des lieux et de mettre au point une feuille de route, en vue d'une stratégie pour le secteur», a-t-elle estimé.

Farida Larbi

« La protection de l’enfant est la responsabilité de tous »

Mme Meriem Cherfi, Déléguée nationale auprès du Premier ministre, chargée de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), a tenu à préciser que «la protection de l’enfant est la responsabilité de tous», soulignant le rôle des médias et des partenaires de la société civile dans la lutte contre les mentalités, coutumes et pratiques préjudiciables et d’apporter une précieuse contribution, à l’effet, d’assurer une meilleure protection aux enfants de l’Algérie.

Lors de son passage à notre forum, Mme Cherfi, installée à la tête de l’ONPPE en 2016, a mit l'accent sur l'impérative intensification de l'action associative pour juguler tous les risques et menaces qui guettent l'enfant en Algérie, à travers la mise en place de programmes et cycles de formation aux adhérents de la société civile et aux journalistes dans le but de renforcer la sensibilisation de l’importance de la protection cette frange sociale. Selon Mme Cherfi, un réseau contenant des journalistes et des associations reparties à travers les différentes wilayas du pays, chargées du suivi de la situation de l'enfance et de la défense de ses droits.

Dans ce cadre, la première responsable de l’ONPPE a mis en exergue « les vertus de complicité entre le citoyen et les services de sécurité «, afin de dénoncer tout acte nocif sur l’enfant, rappelant aux garanties octroyées aux dénonciateurs et le numéro vert 11 11. Il est à noter que la mise en service du numéro vert pour le signalement de toute forme de violence ou de maltraitance faites aux enfants. Dans ce cadre, Mme Cherfi a écarté l’hypothèse de «juxtaposer» l’expérience étrangère sur la protection de l’enfant en Algérie.

Après avoir indiqué que cette cellule garantie son service du 8 à 18h30 actuellement, et d’ici l’année prochaine sera 24/24, Mme Cherfi a dit que cette cellule composée d’équipes pluridisciplinaires formées de psychologues et de sociologues, veille sur la réception des signalements concernant les atteintes aux droits de l’enfant», Soulignant l’intérêt des pouvoir publics pour la protection de l’enfance.

Dans ce contexte elle précisera que la loi sur la protection de l’enfance, promulguée en 2015 en est une preuve concrète. Mme Cherfi a rappelé que «l’ONPPE vise à instaurer un environnement protecteur qui contribue à prévenir et à combattre la violence, la maltraitance et l’exploitation des enfants et renforcer les lois pour garantir le droit des enfants à être protégés ; promouvoir l’adoption et l’application de législation adéquate.

Hamza Hichem