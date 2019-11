M. Dahmoune en visite hier à Tamanrasset : « L’état a consacré des enveloppes colossales pour le développement dans le Sud »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a relevé, hier à In Salah, que «l’État a consacré des enveloppes colossales pour la promotion du développement dans le sud du pays, et que les efforts se poursuivront pour l’amélioration des conditions de vie de la population locale», lors d’une séance de travail dédiée à l’évaluation de l’exécution des programmes de développement dans la wilaya déléguée d’In Salah, dans le cadre de Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

M. Dahmoune a précisé qu’il s’agit de la prise en charge des préoccupations essentielles des citoyens, afférentes notamment au logement, l’emploi, l’eau potable, les routes, l’ouverture de pistes et l’amélioration des prestations de santé. Située à 750 km au nord de la wilaya de Tamanrasset, la wilaya déléguée d’In-Salah s’est vue accorder en 2016 une enveloppe de deux milliards DA, répartie aux trois communes qui lui sont rattachées (In-Salah, In Ghar et Foggaret Ezzoua), pour la réalisation de 77 opérations de développement, dont la réalisation de routes urbaines, le désensablement, la réalisation de projets des secteurs des ressources en eau et de l’assainissement et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que l’aménagement urbain. En 2017, un financement de plus de 1,9 milliard DA a été affectée à cette wilaya déléguée pour la réalisation de 143 opérations de développement, en sus d’une enveloppe de cinq milliards DA lui ayant été accordée en 2018 pour la concrétisation de 265 opérations de développement, a-t-on fait savoir lors de cette séance de travail. Le ministre de l’Intérieur a inauguré, auparavant, une salle de lecture implantée dans la localité de Foggaret El Arab, commune de Foggaret Ezzoua, où il a mis l’accent sur le respect les délais de livraison des projets. M. Dahmoune a procédé également à la mise en service du réseau d’électrification de 340 foyers de la localité de Foggaret El Arab, avant de donner des instructions pour l’achèvement des opérations programmées dans le cadre du raccordement au réseau de gaz naturel. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel, actuellement de 54% dans la wilaya de Tamanrasset, sera porté à 66% à la fin de 2019, ont expliqué les responsables locaux du secteur de l’énergie. Après avoir écouté les doléances de la population locale ayant trait à la qualité de l’eau potable, l’amélioration des prestations de santé et les effets de l’ensablement sur le quotidien de la population, le ministre a appelé les jeunes de la région à monter des micro-entreprises spécialisées dans les activités de désensablement, en vue de désenclaver la région et générer des emplois. M. Dahmoune a, en outre, instruit les responsables concernés de mener les analyses nécessaires de l’eau et l’élaboration d’une fiche technique portant réhabilitation de la clinique médicale. Accompagné du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, poursuivra sa visite dans la wilaya de Tamanrasset par l’inauguration et l’inspection de projets relevant de divers secteurs dans les communes de Tazrouk et du chef lieu de wilaya.



Gestion de structures publiques : nécessité d’une nouvelle approche



Le ministre de l’Intérieur, Salaheddine Dahmoune, a mis l’accent, hier dans la wilaya de Tamanrasset, sur la nécessité d’une nouvelle approche pour la gestion des structures publiques, notamment celles des jeunes. «Il appartient d’adopter une nouvelle vision dans la gestion des structures publiques, notamment des jeunes, en vue de permettre aux start-up et aux jeunes promus d’institutions universitaires de valoriser leur potentiel et compétences en matière de gestion», a affirmé le ministre lors de l’inauguration d’une salle omnisports à Hassi-Lehdjar, dans la wilaya déléguée de In Salah (750 km, nord de Tamanrasset). M. Dahmoune a précisé que «cette procédure intervient en application du décret régissant les structures publiques, qui permet aux start-up et promus d’universités de s’investir dans la gestion de ces structures, notamment juvéniles», assurant que «l’Etat assurera la formation et le contrôle».

Il s’est enquis, sur site, des installations et équipements de cette salle omnisports et des différentes disciplines sportives qui y sont pratiquées.

Le ministre de l’Intérieur a amorcé sa visite de deux jours dans la wilaya par l’inspection d’un projet de réalisation d’une école de Gaz, relevant du groupe Sonatrach, implantée au centre ville d’In-Salah, où il a mis l’accent sur l’adoption de la formation par apprentissage, au lieu de la formule de formation résidentielle. Il a, à ce titre, appelé les responsables du projet à opter pour la coordination avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnels, à travers la signature de conventions de formation. Selon M. Dahmoune, la formation par apprentissage est «très efficace, car pratique, et est très sollicitée dans les régions du Sud du pays aux diverses activités liées aux hydrocarbures». Il a, dans le même cadre, estimé que «cet établissement (école) constitue un apport qualitatif, eu regard à la formation qu’elle offre aux jeunes désirant s’insérer dans le monde du travail». Occupant une superficie de 2,4 hectares et offrant une capacité d’accueil de 300 places, cette école renferme un bloc pédagogique de 17 salles de cours, cinq ateliers et trois laboratoires, susceptibles d’offrir les conditions de formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans les activités énergétiques, selon les explications fournies. Le ministre poursuivra sa tournée dans la wilaya déléguée de In-Salah par l’inauguration et l’inspection d’autres structures



Plus de 400.000 détenteurs de contrats de pré-emploi à régulariser



La situation de plus de 400.000 détenteurs de contrats de pré-emploi sera régularisée au cours des trois prochaines années, a annoncé le ministre. S’exprimant lors d’une rencontre avec la population de Foggaret El-Arab, commune de Foggaret-Ezzoua, en marge de l’inauguration d’une salle de lecture, le ministre a indiqué que «la situation de plus de 400.000 titulaires de contrats pré-emploi sera régularisée définitivement au cours des trois prochaines années à l’échelle nationale». «Cette décision a été prise par le Gouvernement en dépit de la conjoncture financière du pays», a souligné M. Dahmoune.

Il a également souligné l’importance de la formation et de la qualification des jeunes leur permettant d’intégrer le monde du travail, avant d’ajouter que l’école du gaz constitue un «important acquis» pour la région et est susceptible de doter les jeunes d’une qualification dans des spécialités projetées, et de leur accorder la priorité dans le recrutement des entreprises pétrolières. Le ministre de l’Intérieur a convié, en outre, la société civile à encourager les jeunes profiter des opportunités de formation disponibles dans les divers établissements de l’enseignement et de la formation professionnels qui offrent plus de 420 spécialités de formation aux jeunes.