Le ministre des Moudjahidine, depuis Oran : « Préservez le message des chouhada »

Intervenant devant des membres de la famille révolutionnaire et des autorités civiles et militaires au siège de l’Association des grands invalides de la guerre de libération nationale à Oran, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé les Algériens à préserver le message des chouhada et à faire preuve de loyauté envers eux en préservant la patrie et demeurant à la hauteur des grands sacrifices consentis par les martyrs pour l’indépendance du pays. «L’Algérie est un pays novembriste et le restera pour toujours», a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé les priorités de son département, à savoir l’amélioration de la situation des moudjahidine et des ayants droit dans le cadre des lois de la République, précisant que cela relève de la responsabilité de l’Etat.

Il a affirmé à ce propos que de nombreux chantiers visant à enrichir les textes actuellement en vigueur ont été lancés. «Les chouhada, les moudjahidine et notre histoire révolutionnaire sont l’honneur de notre nation, sans lesquels nous ne pouvons rien faire, ni même avancer d’un pas», a déclaré le ministre. Il a rappelé dans la même lignée, les mesures prises par la tutelle en vue d’améliorer les conditions de prise en charge de ces deux franges, notamment les prestations dues aux moudjahidine et ayants droit. Dans le volet social, le responsable a indiqué qu’actuellement le ministère dispose de 25 centres de repos à travers le pays et se fixe comme objectif d’ouvrir des établissements similaires ou, du moins, des structures de soins dans toutes les wilayas. Ainsi, il a annoncé le lancement d’un projet de réalisation d’un centre de repos dans la commune de Bousfer et dont l’étude a été achevée. «Le dossier a été déposé au niveau du ministère des Finances afin d’obtenir l’autorisation pour le lancement des travaux, prévu au début de l’année 2020», a-t-il révélé. Il a ajouté que le ministère a réussi à décrocher deux autres projets de réalisation de centres de repos à Tlemcen et Tizi Ouzou, alors qu’un troisième entrera prochainement en service dans la wilaya de Aïn Témouchent. Evoquant le dossier relatif à la restitution des crânes des chouhada conservés en France, depuis plus de 150 ans, Tayeb Zitouni a expliqué que des commissions ont été créées et des experts spécialistes se sont déplacés sur les lieux et ont fait leur travail, cependant, ajoute-t-il, il n’a été relevé aucune volonté de la part des Français pour régler ce problème. «Non seulement nous avons dénoncé cette situation, mais nous avons aussi réclamé une reconnaissance de ces crimes, des excuses et un dédommagement», a-t-il affirmé. Tayeb Zitouni a estimé que le pays vit un tournant historique, invitant les Algériens «à faire preuve de prudence et donner une leçon aux ennemis du pays», et d’ajouter : «Je le dis en tant que citoyen, il faut que nous réussissons cette élection. Que chacun vote pour le candidat qu’il veut. L’essentiel c’est placer l’intérêt de l’Algérie au-dessus de tout, car nous n’avons pas un autre pays de rechange», a-t-il assuré. Dans le cadre de sa visite de travail à Oran, le ministre des Moudjahidine a inauguré le cimetière des chouhada «Sidi Boualeur» dans la commune de Bousfer, relevant de la daïra d’Aïn Turck. Ce cimetière a bénéficié de travaux d’aménagement.

Amel Saher