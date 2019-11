Ressources en eau : hâter la réalisation des programmes

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a présidé, hier, au siège de son département, le regroupement des cadres de son secteur qui a porté sur l’évaluation du service public de l’eau, de l’assainissement et l’examen de l’état d’exécution du programme de développement du secteur, en présence de tous les directeurs de wilaya.

Cette rencontre a été l’occasion également de s’arrêter sur les avancées des réalisations des programmes de développement et de l’assainissement gérés par les directions des ressources en eau des wilayas.

Le ministre a instruit ses cadres de wilayas d’en finir le plus rapidement possible avec les programmes en cours de réalisation, particulièrement les opérations enregistrées dernièrement, précisant que l’objectif de la réalisation des programmes est «d’améliorer la qualité de l’eau potable et raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées à travers les villes et les villages». Le ministre des Ressources en eau précisera également, qu’«en ce qui concerne le processus d'élimination des codes de programmes de développement du secteur que nous avons lancés au niveau central, ceux-ci devraient être étendus au niveau local. Ce processus vise à fermer un grand nombre d'opérations terminées, en particulier les plus anciennes». Il ajoutera que le Premier ministère avait donné son accord pour utiliser les fonds destinés aux opérations arrêtées, pour enregistrer de nouveaux programmes au profit du secteur, et qui sont financés par les 141 milliards de dinars qui ont été économisés. Pour ce qui est du programme non centralisé, le secteur mentionne 1.756 opérations pour un coût de 895 milliards de dinars, dont 321 milliards DA destinés au programme en cours, tandis que 500 opérations ont été fermées ou sont en cours de fermeture.

Il rappellera cependant que le secteur a enregistré 2.051 projets pour un coût global de 2.918 milliards de dinars répartis sur le programme centralisé qui compte pas moins 317 opérations pour un coût global de 2.398 milliards de dinars tandis que les opérations définitivement fermées ou celles qui sont en cours, représentent 145.

Le ministre soulignera que l’un des problèmes que rencontrent le secteur, demeure celui des grands transferts, «parce qu’on est en train de gérer avec les unités qui n’ont pas les moyens pour assurer l’alimentation des eaux potables des grands transferts. Si les stations tombent en panne, le problème se pose», a-t-il dit, attirant, à l’occasion, l’attention des médias sur un autre problème, et qui est celui du non-acquittement des abonnés des factures de consommation d’eau. «Il faut dire la vérité, les clients ne paient pas leurs factures d’eau». Il appellera à l’occasion ses cadres d’accélérer l’opération d’assainissement de la nomenclature des programmes sectoriels, tout en fixant le montant alloué pour présenter le dossier utilisé dans l’enregistrement de nouveaux programmes, ajoutant que «la loi de finances 2020 ne comprend aucun nouveau programme pour le secteur».

M. Hamam soulignera que la mission première de son secteur est d’assurer une meilleure qualité du service public dans le secteur des ressources en eau. Il ajoutera que «l’amélioration de la qualité de l’eau potable et sa distribution ne se limite pas uniquement aux communes mais elle doit comprendre également les régions enclavées et rurales». Sur un autre registre, celui du dossier des inondations, le membre du gouvernement a instruit ses cadres de contrer fermement toute violation du domaine public de l'eau et coopérer avec les autorités locales pour interdire l'urbanisation dans les zones menacées et purifier régulièrement les vallées et les systèmes d'assainissement et d'assurer de la disponibilité du personnel et des équipements en cas d'inondation dans une wilaya particulière ou dans les wilayas limitrophes «l’entretien des avaloires est très important pour contrecarrer les inondations et le problème des crues est un problème dont la solution demande des stratégies plus efficaces», dira le ministre.

Concernant le taux de remplissage des barrages, ce dernier «a atteint un peu plus de 70%», a indiqué le ministre des Ressources en eau. Un taux qui sera certainement revu à la hausse avec les dernières précipitations qu’a connues le pays. Dans ce cadre, il a exhorté les responsables du secteur, à assurer l'entretien régulier des réseaux d'assainissement, citant à cet effet, un outil créé par une start-up algérienne pour retenir les boues et déchets au niveau des points d'évacuation des eaux usées.

Mohamed Mendaci