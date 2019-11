Diabète : Une maladie liée au régime alimentaire

Dr Fethi Benachenhou et le nutritionniste, Toufik Melzi soulignent que le diabète est lié directement au régime alimentaire.

Lors d’une conférence débat organisé au Centre culturel islamique (CCI), intitulé «Diabète : prévention et coexistence», Dr Benachenhou a consacré la part du lion de son allocution à «l’étape pré-diabète», qui reste une «ruse» pour éviter cette maladie chronique, qui devient de plus en plus «compliquée» et «complexe». En revanche, «des budgets faramineux sont consacrés à la prise en charge des diabétiques», indiquant que «le coût des médicaments s’élève au fil des temps, et que le nombre de personnes touchées est en nette augmentation».

Après avoir insisté sur l’importance de «revoir» la formation des étudiants en médecine, le spécialiste en diététique a estimé que cette maladie est une conséquence des symptômes attrapés par l’homme, insistant sur «la phase de la divulgation du pré-diabète», pour éviter la complication de cette maladie chronique, et indiquant les syndromes du diabète, entre autres «l’obésité (IMC), le cholestérol et la taille du ventre, en particulier». D’autant plus qu’«il est nécessaire de faire un examen médical pour chaque personne, et la communication directe entre le médecin et le patient». Dans cette optique, l’intervenant a dit que «la majorité des personnes touchées par le diabète commencent à se soigner après avoir attrapé cette maladie chronique».

Dr Benachenhou a fait une allusion aux avantages du système de santé, entre autres les unités de santé de base, services d'épidémiologie et de médecine préventive (SEMP), unités de détection précoce et de suivie, indiquant que ces services «existent déjà depuis plus de 50 ans».

Dans le même contexte, le médecin de santé publique a rappelé que «nous avions des soucis sérieux dans le secteur de la santé, entre autres la tuberculose et la polio», indiquant que «nous avons éradiqué ces dernières épidémies au niveau de tout le territoire national, car nous avons un système de santé de base efficace».

S’agissant du diabète, Dr Benachenhou a dit que nombre des personnes touchées par cette maladie chronique «est beaucoup plus élevé par rapport aux statistiques déclarées».



« Le diabète est réversible. »



Pour sa part, le spécialiste en nutrition, Toufik Melzi, a abordé les «répercussions négatives» de certains produits alimentaires qui se vendent sur la marche national sur les consommateurs, car ces produits contiennent des ingrédients qui «sont nocifs» sur la santé de l’homme, entre autres le sucre, les colorants, notamment dans les boissons et le pain. Le spécialiste a souligné en disant que «même certains médicaments se vendant en pharmacie aggravent l’état de santé du malade». Après avoir précisé que «le diabète est la maladie du siècle, car lié directement à la nutrition», Dr Melzi a considéré que «le diabète est réversible, il faut juste suivre un régime alimentaire sain et salubre».

Dans son intervention, le spécialiste en nutrition a exprimé son «mécontentement» du traitement médiatique de différentes maladies, entre autres le diabète, indiquant que les médias nationaux et internationaux «diffusent des publicités mensongères», qui font changer le «mode alimentaire» du consommateur. Dans ce cadre, le spécialiste en nutrition a dit qu’«aujourd’hui, on n’écoute pas la science», indiquant que des «lobbys mondiaux utilisent les médias pour faire de la propagande, afin de renforcer leur commerce», dévoilant qu’il y a une partie des médicaments pharmaceutiques ne fait qu’aggraver le diabète».

Hichem Hamza