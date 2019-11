Environnement, Gestion des déchets urbains : Réhabiliter les fondamentaux de l’instruction civique

Par ces temps marqués par une volonté consensuelle de changer les choses, ne serait-il pas urgent, entre autres actions à mener, de réhabiliter impérativement les fondamentaux de l'instruction civique à l'école ?

Eh oui, compte tenu de l'extrême gravité des enjeux de tous ordres, le temps de la simple sensibilisation à la petite semaine, non réfléchie, nous semble aujourd'hui largement révolu. Il convient sans plus attendre de passer à d'autres étapes plus concrètes, plus efficientes, d'une authentique reprise en main de notre environnement et, par la même, de notre destin national. Ne serait-il pas urgent, en l'occurrence, de remettre d'ores et déjà en selle un véritable ministère de l'Environnement et du Développement durable, autrement dit un ministère à part entière qui soit doté de tous les moyens à même de donner un sens à une politique environnementale multidimensionnelle et surtout volontariste dans notre pays, y compris en mettant en œuvre les moyens les plus coercitifs, avec effet rétroactif, à l'encontre des auteurs de diverses déprédations de toute nature jusque là enregistrées çà et là, mais demeurées impunies dans notre vécu quotidien ?

Ne serait-il pas tout aussi urgent de réhabiliter les fondamentaux de l'instruction civique à l'école ? Et, par la même, préparer les futurs citoyens des années 2030-2040 en leur enseignant d'ores et déjà, ne serait-ce que les quelques rudiments de base que tout(e) enseignant(e) se doit désormais de dispenser en la matière ?

N'est-ce pas là une des solutions envisageables parmi les plus simples et les moins coûteuses, dans la mesure où elle relèverait -pourquoi pas- d’une allocation financière spéciale, impactée au budget du ministère de tutelle ? En tout cas de celles qu'on pourrait mettre assez rapidement en œuvre à travers, d'une part, la dotation -dès les prochaines rentrées scolaires, secondaire et universitaire 2019-2020- des établissements, tous paliers confondus ,de tout le territoire national, en bacs -ou corbeilles- dits communément «intelligents» car relatifs au fameux tri sélectif des déchets et d'autre part, à la mise en route d'une première approche pédagogique en matière de gestion minima de ces déchets

urbains ? Pour tout dir,e il s'agirait, sans plus ni moins de mettre en place, dans chaque cour d’école, au moins quatre bacs (ou corbeilles) : un pour les ordures ménagères ; un autre pour tout ce qui est en matière plastique, un autre encore pour tout ce qui est en papier ; un autre enfin pour tout ce qui est en verre, etc.



C'est sur les bancs de l’école que doit se préparer l'accès de l’Algérie à la modernité



Et, tant qu'à faire, pourquoi ne pas prévoir chaque jour que Dieu fait, avant l'entame des cours proprement dits, durant ne serait-ce que les deux à cinq premières minutes consacrées à une instruction civique enfin réhabilitée, de courtes séances d'explication et de vulgarisation où les élèves

seraient progressivement familiarisés à cette gestion des déchets urbains, d'abord théoriquement, ensuite de façon concrète sur le terrain ; et peu à peu, à travers l'extension graduelle de cette formule à d'autres actes civiques quotidiens tout à fait banals dans la forme, mais o combien salvateurs dans le fond ? Ces courtes séances en question qui, à l'image de ce que font quotidiennement les Japonais et ce, à chaque entame de pareilles séances lesquelles, dans leurs écoles, les familiarisent dès la prime enfance avec les fondamentaux en matière de gestes salvateurs en cas de séisme, ces courtes séances donc, ne seraient-elles pas tout aussi salvatrices pour nos futurs citoyens et ce, dans le domaine qui nous concerne directement en tant qu'Algériens, à savoir le respect «stricto sensu» de notre environnement ? Cela ne pourrait, pour ce qui est de la finalité, signifier qu'une chose, comme nous l’avions déjà écrit précédemment dans un autre article : c'est là, en effet, sur les bancs de l'école que se joue en grande partie, de façons permanente et déterminante, l'accès de l'Algérie à la normalité ; et, par la même, à la modernité. Modernité en ce qu'elle pérennisera, à travers l'adhésion à l'universalité, l'existence d'un État de droit fort et une consubstantielle citoyenneté des Algériens. Nonobstant, bien entendu, le fait qu’une telle démarche idoine pourrait, sur un autre plan, donner lieu à la naissance d’une véritable industrie du recyclage, laquelle, menée de façon intelligente, pourrait susciter autant, sinon plus d’emplois que ne l’a fait jusque là l’industrie des hydrocarbures dans notre pays…

Kamel Bouslama