Sonatrach : M. Chikhi prend ses fonctions

M. Kamel-Eddine Chikhi a pris, hier à Alger, ses fonctions au poste de Président- Directeur Général (PDG) du Groupe Sonatrach, en remplacement de M. Hachichi Rachid. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a félicité le nouveau PDG de Sonatrach pour ce poste, l'appelant à fournir davantage d'efforts pour permettre à Sonatrach de garantir la sécurité énergétique du pays à long terme.

Dans le même cadre, il a mis en exergue les réalisations de M. Chikhi, notamment sa contribution à la promotion du domaine minier, et sa supervision des travaux de recherche sanctionnés par d'importantes découvertes, outre sa gestion de plusieurs projets de développement de nouveaux pôles pétroliers et gaziers à Reggane, Timimoune et Adrar. Le ministre a salué, par ailleurs, les efforts consentis par l'ex-PDG du Groupe, Rachid Hachichi, en vue de mener Sonatrach vers davantage de développement, valorisant, en outre, sa contribution active à la présentation et à l'explication de la loi sur les hydrocarbures, adoptée jeudi à la majorité, par l'Assemblée populaire nationale (APN). La loi sur les hydrocarbures, a précisé M. Arkab, vise à «encourager l'investissement en matière d'hydrocarbures via Sonatrach, seule ou en partenariat avec des compagnies étrangères dotées de grandes capacités financières et technologiques, en vue de répondre aux besoins croissants du marché national en ressources pétrolières».

«Les défis d'aujourd'hui sont importants, et à leur tête l'exploitation et la valorisation de nos ressources, en consentant davantage d'efforts en matière d'exploration, en vue de renouveler nos réserves en hydrocarbures, doubler la production et répondre aux exigences de la consommation nationale croissante en gaz naturel et produits pétroliers», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le nouveau PDG a déclaré que «la responsabilité dont il vient d'être investie est grande et lourde à la fois». Pour cela, il «ne ménagera aucun effort en vue de s'acquitter pleinement de son devoir».

Bio-Express

M. Kamel Eddine Chikhi est diplômé en géologie de l'Institut algérien du pétrole (IAP), et en matière premières et énergétiques de l'Institut de géodynamique de Bordeaux (France). Sa carrière au sein de Sonatrach a débuté en 1987, où il rejoint l'IAP, pour prendre en charge la formation des cadres de l'entreprise jusqu'à 1996, année durant laquelle il a occupé les fonctions de directeur et d'enseignant-chercheur, notamment dans les thématiques en rapport avec les réservoirs pétroliers. Par la suite, il rejoint l'Activité amont à la Division exploration, où il est en charge du développement du volet partenariat, à travers la promotion du domaine minier et l'encadrement des travaux effectués en association avec des compagnies pétrolières internationales. C'est à ce titre qu’il contribuera à la mise en œuvre des stratégies partenariales dans un premier temps, dans le domaine de la recherche et de la production des hydrocarbures, en qualité de directeur Associations/Exploration jusqu'en 2009 à travers le développement de partenariats matérialisés par nombre de contrats, pour la plupart en phase d'exploitation actuellement. Par la suite, il rejoint les structures centrales de l'entreprise, en qualité de cadre dirigeant, où il aura à occuper diverses fonctions avant d'être nommé directeur exécutif Associations en 2012. En 2015, il est conseiller auprès du PDG de Sonatrach, avant de devenir directeur conseil auprès de la direction générale, à partir de mars 2018. Son parcours professionnel lui a également permis d'acquérir une vision globale sur l'ensemble des activités opérationnelles et fonctionnelles de l'entreprise, et un savoir-faire unique sur les enjeux de gestion des activités en partenariat dans les phases d'exploration, de développement et d'exploitation des gisements.