Banque d’Algérie : M. Benabderrahmane prend ses fonctions de gouverneur

M. Aymane Benabderrahmane a pris hier ses fonctions de gouverneur de la Banque d'Algérie, en remplacement de M. Amar Hiouani, qui occupait ce poste par intérim.

À cette occasion, M. Benabderrahmane s'est dit déterminé à «aller de l'avant pour poursuivre la réalisation des chantiers engagés par la Banque d'Algérie et d'entamer de nouveaux».

Pour le nouveau gouverneur de la Banque des banques, la première mission qui lui a été confiée consiste à «restaurer la confiance» entre le citoyen et la sphère bancaire. Il s'agit également d'œuvrer à la redynamisation des banques et des institutions financières, pour la mettre à la page des évolutions enregistrées au niveau international.

Affirmant que la Banque d'Algérie était «une institution publique et républicaine», M. Benabderrahmane a rassuré elle demeurera à «l’écoute des préoccupations des citoyens et des opérateurs économiques».

Pour consacrer le principe de la transparence, le nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie a promis de tenir des rencontres périodiques avec la presse, dans l'objectif d'informer l’opinion publique sur les mutations de la place financière.