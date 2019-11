Nouvelle loi sur les hydrocarbures, Le PDG de Sonatrach, M. Chikhi : « Insuffler une nouvelle dynamique au secteur »

Le nouveau président-directeur général (PDG) de Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi, a mis en avant l'impératif d'accélérer la transformation des ressources énergétiques localement, pour satisfaire la demande nationale et réduire l'importation. L'aptitude à transformer les ressources énergétiques en produits pétrochimiques permettra à l'Algérie «de limiter ses importations, et par conséquent économiser de la devise forte, et de constituer un tissu industriel développé, à travers la création de beaucoup de petites et moyennes entreprises (PME)», a-t-il indiqué, à l'occasion de son installation dans ses nouvelles fonctions de PDG de la Sonatrach, en présence du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab.

Pour le nouveau PDG de la Sonatrach, la création de ces entreprises contribuera forcément à la création de nouveaux postes d'emploi permanents. Évoquant la Compagnie pétrolière nationale, M. Chikhi a souligné l'impératif d'améliorer la performance en matière de concrétisation des projets, notamment le développement des gisements découverts et la préservation du niveau de production à moyen terme, estimant qu'une meilleure performance passe par le strict respect des délais et coûts de réalisation, sans manquement aux normes de qualité et de sécurité, a-t-il ajouté. À ce propos, il s'est engagé «à œuvrer, avec l'ensemble des cadres et techniciens, à relever le défi de la réalisation et de la concrétisation de tous les projets tracés dans le plan de développement de la compagnie».

Après avoir rappelé que la principale mission de la Sonatrach est d'assurer les besoins du marché national en produits énergétiques et de contribuer au développement socio-économique du pays, à travers l'exportation pour garantir des recettes en devise, il a déclaré que «la grande et sensible responsabilité qui nous incombe repose principalement sur le renouvellement de nos réserves, en pétrole et gaz naturel, en diminution d'année en année depuis plus de dix ans». «Les efforts doivent être focalisés sur la recherche et l'exploration, ainsi que sur la réévaluation des réserves avérées de la compagnie, en vue de compenser les volumes consommés jusque- là, et augmenter ces réserves pour pouvoir garantir la sécurité énergétique de notre pays à long terme», a-t-il encore indiqué. Ajoutant que «les efforts seront axés, également, sur l'exploitation optimale de nos capacités de production actuelles, en vue de répondre à la demande nationale croissante et préserver nos marchés internationaux traditionnels, notamment pour le gaz naturel», il a assuré que «ces efforts seront soutenus par des actions continues visant à réduire les coûts de production et d'exploitation, élevés actuellement et à contre-courant des normes internationales en la matière».

Par ailleurs, M. Chikhi a rassuré que «les défis actuels et les enjeux futurs auxquels fait face le secteur des hydrocarbures en Algérie ne relèvent ni de l'impossible ni du rédhibitoire, pour peu que les efforts des cadres et des travailleurs versent dans un seul et unique but, à savoir l'intérêt de la compagnie et du pays». Dans ce cadre, il a appelé l'ensemble des cadres et travailleurs à la mobilisation, pour insuffler une nouvelle dynamique visant à réaliser les objectifs tracés dans le cadre de la stratégie adoptée par les organes sociaux de la compagnie nationale. Affirmant que les cadres et les travailleurs sont la pierre angulaire de la compagnie et le socle de son développement et la réalisation de ses objectifs stratégiques, le nouveau PDG a promis d'accorder «un intérêt particulier à la ressource humaine, en valorisant la compétence et le mérite». M. Chikhi a ajouté que pour relever ces défis, il faudra s'appuyer sur le capital historique en matière de partenariat gagnant-gagnant, qui a permis à la Sonatrach de réaliser de résultats positifs dans les activités amont et aval. Il a plaidé, à cet effet, pour l'abnégation dans le travail à développer et à diversifier ce partenariat pour une contribution efficace au renouvellement des réserves pétrolières et gazières, à la diversification et au développement des projets, particulièrement dans les domaines de l'industrie de transformation, des études d'ingénierie et des services technologiques.

Concernant la nouvelle loi régissant les activités des hydrocarbures, M. Chikhi a déclaré : «Je saisi cette occasion pour mettre en avant la nouvelle loi relative aux activités des hydrocarbures, qui vient à point nommé insuffler une nouvelle dynamique en matière de recherche et d'exploration, et libérer l'initiative en matière de partenariat, et ce afin d'attirer les capitaux nécessaires au développement de notre industrie pétrolière, ainsi que les technologies modernes pour une meilleure exploitation de nos gisements pétroliers et gaziers.» Ce nouveau cadre juridique et fiscal «sera incontestablement un élément attractif de capitaux et technologies, et consolidera l'attractivité de l'Algérie en termes d'investissements étrangers directs et sa capacité concurrentielle dans un environnement marqué par une rude concurrence», a-t-il encore estimé. Il a salué, dans le même contexte, la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, qui aura, a-t-il dit, un rôle capital dans la coordination des efforts nationaux dans ce domaine. Il a affirmé, en outre, que la Sonatrach «sera, bien sûr, un des acteurs et appuis majeurs de la politique de transition énergétique et de diversification des sources énergétiques, en vue de garantir la sécurité énergétique et servir l'intérêt de la collectivité nationale».