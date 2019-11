Ouverture de la « Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde » à Alger : L’art et le goût au cœur jusqu’au 24 novembre

La 4e édition de la «Semaine de la Cuisine italienne dans le monde» est lancée, dès aujourd’hui en Algérie et dans le monde entier. A Oran et à Annaba et bien évidemment à Alger, les initiatives autour de la gastronomie italienne seront riches et nombreuses jusqu’au 24 novembre de l’année en cours. Lancée il y a trois ans par le ministère Italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en partenariat avec les ministères et les Associations du secteur, la «Semaine de la cuisine italienne dans le monde» est devenue le rendez-vous incontournable pour les amoureux de la cuisine italienne en Algérie. Rien que l’année dernière, quelques 2.000 manifestations ont été organisées simultanément dans plus de 100 pays par l’ensemble du réseau diplomatique et consulaire, en collaboration avec les associations professionnelles et les opérateurs du secteur. Dans la perspective de présenter les initiatives prévues pour cette nouvelle édition, une conférence de presse a été organisée, hier, au siège de l’institut culturel italien.

Cette manifestation culturelle d’envergure internationale est une initiative du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italienne en étroite collaboration avec l’Ambassade d’Italie en Algérie ainsi que l’Institut culturel italien et l’Agence italienne pour le commerce extérieur en Algérie. «La manifestation, vise à promouvoir les traditions culinaires et gastronomiques en tant que signes distinctifs de l’identité et de la culture italienne, et sera focalisée cette année sur la Diète méditerranéenne», a indiqué, M. Vito Paganelli, le chargé d’affaires auprès de l’ambassade d’Italie en Algérie. Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette rencontre médiatique, M. Paganelli a souligné «cette année, il y deux messages que nous voulons soutenir», «c’est une pensée pour Venise, à la ville qui a été un peu battue par le vent, par la marée et qui, aujourd’hui, vit des difficultés, donc nous avons ouvert des initiatives bénéfiques pour Venise», a-t-il indiqué. Dans ce sillage il a affirmé que des comptes courants aux banques, «aussi ceux qui veulent aider Venise, trouveront sur le site de l’Ambassade d’Italie la possibilité de donner quelque chose pour aider la ville de Venise». Dans la continuité, le chargé d’affaire auprès de l’Ambassade de l’Italie, estime que «Venise est un symbole de vie, de style de socialité que nous avons dans la Méditerranée», «donc c’est pas uniquement la semaine de la cuisine italienne, mais la semaine pour promouvoir la diète méditerranéenne, et c’est la même diète en Algérie, dans le Maghreb». «Nous œuvrons, autant qu’Italie, de soutenir une bataille, une initiative diplomatique au niveau international», une initiative, dira M. Paganelli, «qui prône à soutenir un style de vie, un style d’alimentation et un style de socialité… et nous sommes convaincus que nous pourrons collaborer ensemble avec les autorités algériennes de ce côté-là», a-t-il dit.Fondée surtout sur les céréales (blé, épeautre, orge, avoine), les légumineuses, les fruits frais et secs, l’huile d’olive et le poisson, la Diète Méditerranéenne n’est pas juste un régime alimentaire plus ou moins répandu en Italie et dans les pays de la Méditerranée comme l’Algérie, mais c’est aussi un style de vie apprécié dans tout le monde pour ses effets positifs sur la socialité et surtout sur la santé. Les principes du style de vie méditerranéen peuvent être résumés comme modération, préparation des aliments (pour en faire aussi une activité récréative), socialisation (à travers la convivialité de manger en compagnie), biodiversité, saisonnalité, consommation de produits traditionnels et locaux, respect de l’environnement et aussi activité physique et repos adéquat. Déjà à partir de 1960, des études scientifiques ont conclu que l’alimentation des pays méditerranéens était liée à une réduction de la mortalité totale, cardiovasculaire et tumorale et des pathologies cérébrales dégénératives, en favorisant aussi la longévité et la qualité de la vie. Pour toutes ces caractéristiques, en 2010 l’UNESCO a prestigieusement reconnu et inséré la Diète Méditerranéenne dans la liste des Patrimoines culturels immatériels de l’humanité. Parmi les pays de la Méditerranée qui vantent d’importantes traditions gastronomiques, la Cuisine Italienne est considérée parmi les plus fidèles aux principes de la Diète Méditerranéenne, aussi bien pour ses aspects nutritionnels riches en céréales, légumes, légumineuses, huile d’olive et poisson que pour le style de vie. «L’avis d’entrepreneurs qui vont changer les choses dans les années à venir, nous rassure sur le fait qu’il a un très grand passé mais qu’il y aura, aussi, un future prometteur pour l’Algérie, pour l’Italie et pour la méditerranée », a expliqué Paganelli. Un riche programme a été tracé par l’Ambassade de l’Italie en Algérie, en collaboration avec le centre culturel italien pour cette manifestation de la Semaine de la Cuisine italienne dans le monde. Ainsi, des conférences, projections de films sur le sujet et dégustations se dérouleront dans les grandes villes du pays Alger, Oran et Annaba. Il y a lieu de noter, enfin, que les amoureux de la gastronomie italienne sont conviés à un voyage en Italie à travers sa cuisine raffinée qu’ils pourront savourer à travers les restaurants soigneusement sélectionnés par l’ambassade de l’Italie en Algérie.

Sihem Oubraham