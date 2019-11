Dans la lucarne : Le « harakiri » du doyen !

Dans une discipline comme le football, il ne faut jurer de rien. On doit s’attendre à tout lors d’un match. Vous pensez que vous allez gagner les «doigts dans le nez», voilà que vous vous faites battre alors que personne ne s’y attendait. L’adage qui dit «qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué» reste d’actualité. C’est un grande vérité de nos jours, et surtout dans notre championnat national. Les Mouloudéens l’ont compris à leurs dépens. Ils se sont fait cueillir comme des débutants par la JSK ellequi, avant ce match, vivait une situation des plus difficiles, pour ne pas dire inquiétante. L’entraîneur et même le président étaient en sursis ; leurs places étaient en jeu. Le MCA, certes, avait lui aussi des problèmes internes et administratifs, mais les uns et les autres les estimaient surmontables. Le fait que des joueurs ont été écartés pour raisons techniques par Casoni n’est pas bon signe. On a choisi le stade

5-Juillet pour donner un autre «look» au clasico MCA-JSK. Casoni voulait jouer à Bologhine bien avant que le match ne soit domicilié au 5-Juillet. Il paraît, selon certains, que c’est une décision venue «d’en haut». Au final et après la défaite sur le score de (3 à 0), le MCA, dans cette histoire, est le «dindon de la farce». Car, ç’en est une. Ne pas perdre durant neuf journées, et voilà qu’on perd son invincibilité et encaisse le premier revers de la présente saison avec la venu de cette équipe mal en point. Les spécialistes n’y ont vu que du feu. Aucne «équipe», «fantomatique» avec une défense qui se laissait «percer» comme jamais alors que l’adversaire était venu pour sauver ce qui peut l’être. L’apathie de la défense et un gardien qui avait donné l’impression d’être transparent pour ne pas l’accabler encore plus. Le comportement des joueurs reste problématique, inexplicable... Est-ce le règlement intérieur ? Les salaires impayés ? Les mésententes entre les deux responsables du club ? Personne ne peut être péremptoire dans cet imbroglio. Peut être que ce questionnement s’impose du fait que le MCA n’est pas rassuré sur le plan financier comme le prétendent certains. C’est une équipe qui

«bat de l’aile» financièrement, tous comme les autres. Tout le monde sait qu’un joueur qui n’est pas à l’aise financièrement ne peut donner tout ce qu’il a dans les «tripes». C’est d’une logique implacable et de bon sens.

Le MCA qu’on a vu au 5-Juillet n’est pas celui qu’on connait.

Il faut vite «crever l’abcès» avant que la situation ne s’envenime, ce que souhaitent d’ailleurs ses détracteurs.

Hamid Gharbi