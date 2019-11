Ligue 2, JSM Skikda : Ifticene nouvel entraîneur

La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue-2 algérienne, a engagé Younes Ifticiene pour diriger la barre technique des «V» noirs, en remplacement de Mohamed Benchouia, démissionnaire le 5 novembre dernier pour cause de «pression».

«Tout d'abord, je tiens à féliciter le président du club et les responsables pour leur confiance. Concernant l'effectif skikdi, je pense que c'est une équipe jeune avec un futur prometteur. Notre objectif est d'améliorer la prestation technique et pourquoi pas pousser l'équipe à jouer les premiers rôles», a indiqué Ifticene après sa présentation. Ifticene, ancien entraîneur de plusieurs clubs algériens, succède à Benchouia, qui a jeté l'éponge après «une pression terrible» des supporters, selon lui. La JSMS reste sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, une défaite concédée à Tlemcen (3-1), un match nul à El-Harrach (1-1), puis un semi-échec à domicile devant l'USM Annaba, avant de s'incliner à Bejaia face au MOB (1-0).

Les «V» noirs occupent la 7e place du championnat avec 16 points, après 12 journées en compagnie du MOB et l'OM Arzew.