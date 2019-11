Éliminatoires CAN-2021, Ce soir à 20h : Botswana - Algérie : Les Verts pour confirmer

Après l’euphorique victoire du onze national, jeudi dernier à Blida, face à la Zambie, sur le large score de cinq buts à zéro, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN-2021, les champions d’Afrique en titre affronteront, ce soir à partir de 20h, le Botswana, avec l’intention de défendre le prestige du titre continental et enchaîner avec un autre succès.

Il y avait foule jeudi dernier au stade Mustapha Tchaker pour soutenir les coéquipiers d’Ismaël Bennacer, auteurs d’un match plein face au champion d’Afrique pour l’édition 2012. Les protégés de Djamel Belmadi tenteront de revenir de Garobone avec un résultat positif face au Botswana afin de gérer le reste des éliminatoires en toute quiétude. Une mission difficile certes, mais guère impossible pour les guerriers du désert, qui ont déjà prouvé leur efficacité à l’extérieur sous la direction de Belmadi, notamment face au Togo, sur son terrain, sur le score de quatre buts à un, il y a de cela une année, jour pour jour.

En dépit de l’absence du capitaine, Ryad Mahrez, pour raisons personnelles, le coach aura l’embarras du choix pour surprendre le Botswana sur ses bases. En effet, le flanc droit de l’attaque devrait être occupé soit par Andy Delort qui attend sa chance depuis longtemps, soit par Sofiane Feghouli qui pourrait revenir à son poste de prédilection, ce qui donnerait la possibilité à Haris Belkebla de faire son entrée en jeu pour une première titularisation avec l’équipe fanion. Pour le poste d’ailier gauche, les Verts pourront compter sur Youcef Belaili, auteur d’un but d’anthologie jeudi dernier à la Zambie, mais aussi, sur le revenant Hillal Soudani, buteur également lors du dernier exercice. Djamel Belmadi pourrait éventuellement adopter un schéma tactique de (4-4-2) avec le tandem Slimani-Bounedjah.

L’autre atout des Verts consiste à la créativité des deux latéraux. Ayant inscrit le premier but face à la Zambie, Ramy Bensebaini serait probablement reconduit à gauche tandis que Youcef Attal, passeur décisif lors du dernier match, est le mieux placé pour occuper le flanc droit.

Situé en Afrique australe, le Botswana est réputé pour sa température relativement élevée. Les Verts se sont entraînés avant-hier, sous une température avoisinant les 32° Celsius. Les coéquipiers de Raim B’bolhi devront s’adapter aux conditions climatiques de l’Afrique, mais aussi à l’état de la pelouse qui inquiète l’ensemble de la selection.

Les Fennecs espèrent assurer le travail à Garobone avant la double confrontation face au Zimbabwe, en juillet 2020, pour le compte des éliminatoires du groupe H de la 33e édition de la CAN au Cameroun. Une qualification qui fait rêver les fans de l’équipe nationale pour défendre le sacre de l’été dernier sur les terres des pharaons, mais aussi, pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar-2022.

Kader Bentounès