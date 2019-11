Forum d’El Moudjahid : La déléguéede l’ONPPE Meriem Cherfi, invitée

« L’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a reçu plus d’un demi-million d’appels sur son numéro vert le 11 11, relatifs à des dénonciations des atteintes aux droits de l’enfant, entre la période allant du mois de janvier a ce jeudi 14 novembre », selon Meriem Cherfi , déléguée nationale, présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance . Invitée ce matin à notre forum à l’ occasion de la journée internationale des droits des enfants fêtée le 20 novembre de chaque année Mme Cherfi a précisé que « son département a reçu 626 459 signalements sur le numéro vert 11 11 dont 2144 cas d’atteintes aux droits de l’enfant ». Ces signalements, dit-elle, sont liés à des cas de « maltraitance, exploitation économique, mendicité ou incapacité des parents à maîtriser les comportements de leurs enfants mineurs ».Mme Cherfi a expliqué également qu’« une fois que notre établissement reçoit une dénonciation sur la situation d’un enfant en danger, il déclenche immédiatement une enquête avant de pouvoir réagir ».

Rédaction Web