Larbi Timizar installé au poste de Directeur général du quotidien « El Moudjahid »

M. Larbi Timizar a été installé ce matin, au poste de Directeur général du quotidien francophone El Moudjahid, en remplacement de M. Achour Cheurfi.

La cérémonie de passation s’est déroulée en présence du ministre de la Communication, porte parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi. A cette occasion, M. Rabehi a loué les efforts consentis par M. Cheurfi, dans la direction et la gestion du quotidien "El Moudjahid » ainsi que son haut sens de responsabilité qui a permis au journal « d'occuper une place importante dans le paysage médiatique national ». Affirmant que la compétence et le parcours professionnel de M. Timizar l'avaient habilité à occuper le poste de DG du quotidien où il a occupé durant plusieurs années, le poste de directeur de la rédaction, M. Rabehi a indiqué que celui-ci s'acquittera de cette responsabilité dans cette conjoncture particulière que traverse le pays et en réponse aux exigences du personnel de cette entreprise médiatique. Ce titre restera toujours, à travers ses contributions, « un rempart devant ceux qui tentent de porter atteinte au pays et ses composantes », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le nouveau Directeur général a exprimé sa gratitude aux pouvoirs publics pour la confiance placée en sa personne, affirmant son engagement à poursuivre le travail pour promouvoir ce journal. De son côté, M. Achour Cheurfi a tenu à remercier l’ensemble du personnel et les journalistes de la rédaction pour l’avoir accompagné avec un grand professionnalisme, ces quatre dernières années.

