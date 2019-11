Lutte antiterroriste : Plusieurs opérations réussies

Pas moins de 42 individus de différentes nationalités ont été arrêtés et un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, des munitions, ainsi que des véhicules et des objets destinés à la contrebande ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire, dans des opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Aïn Guezzam et Djanet, indique le MDN, dans un communiqué. «Des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, dans des opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam (6e Région militaire), et à Djanet (4e Région militaire), 42 individus de différentes nationalités et saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, 24 balles, un camion, 3 véhicules tout-terrain, 3 motos, 5 détecteurs de métaux, 21 groupes électrogènes, 14 marteaux-piqueurs, 3.344 grammes de dynamite, 29 tubes d'allumage, 15 mètres de mèche, 16 sacs de mélange de pierres, 200 kilogramme de pierres prêtes au broyage et 6 téléphones portables», précise la même source. Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 9.000 unités de différentes boissons et 637 comprimés psychotropes à Blida et à M'sila (1re Région militaire), à El-Oued (4e Région militaire) et à Bordj Bou- Arréridj (5e Région militaire), tandis que 501,8 g de kif traité ont été saisi à Tindouf (3e Région militaire) et à Batna (5e Région militaire)», ajoute le communiqué. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Blida et à Djelfa (1re Région militaire), et à Batna (5e Région militaire), «2 fusils de fabrication artisanale et un 1 fusil de chasse et des armes blanches, et ont arrêté, à Aïn Guezzam (6e Région militaire), 5 personnes et saisi 6 véhicules tout-terrain, 1.870 kilogrammes de denrées alimentaires et 16.704 unités de produits détergents destinés à la contrebande», indique encore le MDN.

En outre, un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, jeudi à El-Harrouche, dans la wilaya de Skikda, par des détachements combinés de l'ANP. «Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à El-Harrouche, wilaya de Skikda/5e RM», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté, dans le secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 5 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 1 groupe électrogène, 1 marteau-piqueur, 4 téléphones portables, ainsi que 850 litres de carburants». Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 3 véhicules et 5.946 litres de carburants à Souk-Ahras, à Tébessa et à El-Tarf/5e RM, et saisi 1.500 cartouches à Oum El-Bouaghi/5e RM». À M'sila/1re RM, «3 fusils artisanaux, 2.5 kilogrammes de poudre noire et 40 capsules ont été saisis», ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, une cache contenant différents types de munitions et des produits explosifs a été découverte, mercredi à Djelfa, tandis que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par un autre détachement de l'ANP à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, en coordination avec les services des Douanes, 8 personnes et saisi 4 camions, 2 véhicules tout-terrain, 3 détecteurs de métaux, 16 groupes électrogènes, 7 marteaux- piqueurs, ainsi que 13 tonnes de denrées alimentaires et 4.800 litres de carburants destinés à la contrebande», note la même source. D'autre part, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à El-Oued (4e RM) et à El-Tarf (5e RM), 2 narcotrafiquants et saisi 13.160 comprimés psychotropes et 870 unités de médicaments», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Laghouat (4e RM), 2 individus en possession de 2 fusils de chasse, 1 paire de jumelles, 100 cartouches et divers outils servant à la fabrication et au remplissage des cartouches», ajoute le communiqué.