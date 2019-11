Traite des personnes : Protection des victimes

Une journée d’information et de sensibilisation sur la traite des personnes a été organisée, jeudi dernier à Annaba, avec la participation des représentants du mouvement associatif, de magistrats, du Croissant-Rouge, de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales, ainsi que des douanes.

Le président du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes a indiqué, dans un message lu en son nom, que des efforts sont déployés contre ce crime, par le biais d’une approche qui s’appuie sur la coopération internationale. Il insiste sur la formation des agents chargés de la protection des victimes de ce fléau et leur prise en charge au double plan psychologique et matériel. La représentante du ministère de la Justice, Sara Bouzana Bousnane, a expliqué que la traite des personnes est un crime et un défi auquel sont confrontées les sociétés.

La traite des personnes est un fléau dangereux, au même titre que la vente illégale des armes et de la drogue. Ce qui pousse la communauté internationale à combattre ce phénomène. La représentante de la DGSN, Mme Kheira Messaoudene, a évoqué elle l’existence de 50 brigades qui couvrent le territoire national, en plus d’une autre chargée de l’investigation avec la police des frontières.

B. Guetmi