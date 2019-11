Aïn Témouchent : Inauguration de sièges de sûreté urbaine

Deux nouveaux sièges de sûreté urbaine ont été inaugurés, jeudi à Aïn Témouchent, lors d’une cérémonie présidée par l’inspecteur régional ouest de police, le contrôleur de police Mustapha Benaini, représentant le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN). Le contrôleur de police Benaini a souligné, à cette occasion, que la concrétisation de ces deux nouveaux sièges de sûreté urbaine à l’est de la ville d'Aïn Témouchent et au centre ville intervient sur demande pressante des habitants.

Le nombre de sièges de sûreté urbaine à Aïn Témouchent est passé à 7. Lors de l’exposition des statistiques analytiques de l’activité de la sûreté de wilaya d'Aïn Témouchent, il a indiqué que de petits délits ont été traités en collaboration avec des citoyens de cette wilaya, notamment avec la concrétisation du principe de la police de proximité et l’ouverture des canaux de communication, déclarant, «dans le cadre du partenariat avec les associations et les comités de quartiers, nous avons réussi à lutter contre ces crimes». L’inspecteur régional ouest de police a annoncé, dans ce contexte, que le siège de sûreté urbaine de la commune de Sidi Benadda, réalisé dernièrement, sera bientôt mis en service, soulignant qu’il sera doté de ressources humaines nécessaires.

Selon les explications fournies, le siège de sûreté urbaine du centre d'Aïn Témouchent couvre le territoire de compétence s’étendant sur une superficie de plus de 91 hectares, avec une densité démographique de 22.992 habitants, soit une moyenne de couverture d’un policier pour 697 citoyens. La 7e sûreté urbaine couvre le territoire de compétence sur une surface de 167 ha à la partie-est de la ville, où résident plus de 13.000 habitants, soit un policier pour 447 citoyens.