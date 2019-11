5+5 Défense : Promouvoir la stabilité en Méditerranée

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), le général major Abdelhamid Ghriss, a pris part, en sa qualité de représentant du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, à la 11e réunion des chefs d’état-major des Armées des pays membres de ce forum, qui s’est tenue, les 12 et 13 novembre 2019, à Rome (Italie).

«Dans le cadre des activités de l'Initiative 5+5 Défense, inscrite au plan d’action pour l’année 2019, et en qualité de représentant de Monsieur le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général-Major Abdelhamid Ghriss, Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, a pris part à la 11e réunion des Chefs d’Etat-Major des Armées des pays membres de ce forum qui s’est tenue les 12 et 13 novembre 2019 à Rome en Italie», a indiqué vendredi un communiqué du MDN. Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par la signature d’une déclaration conjointe définissant «les axes de coopération militaire multilatérale pour coordonner les actions visant à promouvoir la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale», précise la même source.