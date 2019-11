Constantine : 42 espaces pour les rassemblements

Les représentants des candidats se sont retrouvés, hier, au siège de la délégation de la wilaya de Constantine de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), sis au Centre culturel Abdelhamid-Benbadis (ex-Université populaire), pour le tirage au sort de la répartition des espaces réservés pour la tenue de meetings, et ce à la veille du début de la campagne électorale. À cette occasion, la délégation locale de l’ANIE a consacré 42 espaces pour les rassemblements, notamment les salles de conférences se trouvant au niveau des centres culturels (Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, Malek-Haddad, Rachid-Ksentini, Mhamed- Yazid, etc.) et les salles de sport (Zouaghi, Benboulaïd, etc.).

Dans ce même contexte, 351 lieux ont été réservés à l’installation des panneaux consacrés aux affiches des cinq candidats retenus pour le scrutin en question, lesquels se disputeront les voix de 608.676 inscrits, dont 5.474 l’ont été durant la période correspondant à l’opération de révision des listes décidée par l’ANIE, en réponse à une « revendication insistante, émanant notamment de jeunes citoyens ».

I. B.