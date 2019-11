Oran : Actions de proximité

Les permanences locales des candidats tiennent leurs dernières réunions pour ficeler le programme des activités de la première semaine de la campagne. Ainsi, et selon le directeur de campagne du candidat Azzedine Mihoubi, dans la wilaya d'Oran, M. Nabil Louhibi, de nombreuse activités et actions de proximité seront organisées à travers les communes et les daïras. «Nous allons nous adresser directement au citoyen, à travers des rencontres locales, pour expliquer et détailler le programme de notre candidat. Nous axons sur la femme et les jeunes en particulier», a-t-déclaré. Pour le grand meeting du candidat, sa date n'a pas encore été arrêtée, a-t-on indiqué. Nous apprenons, néanmoins, que le candidat prévoit un nombre de rencontres dans des wilayas de l'Ouest. Pour ce qui est de la campagne du candidat Ali Benflis, un grand meeting est prévu le 28 novembre à la salle omnisports d'Es Sénia, a-t-on appris de son porte-parole et chargé de communication, M. Nourredine Djellouli. «De façon générale, nous allons organiser un meeting par daïra tout au long de la campagne. Ils seront animés par les responsables du parti Talai’e El-Hourriyet, soit par des responsables des formations politiques ayant annoncé leur soutien à notre candidat», a précisé M. Djellouli.

Le coordinateur de wilaya de la campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore été installé, explique Amine Hattou, membre du bureau de wilaya de la permanence de la campagne. «La nouvelle république prônée par notre candidat ne peut que découler d'un consensus. Et, donc, la démarche retenue était de nommer un directoire, et à ce dernier de désigner son coordinateur. Ceci s'inscrit directement dans la nouvelle vision des nouvelles pratiques politiques qui devraient être de mise dans la République, si notre candidat est élu», a-t-il affirmé. Concernant le programme de campagne de la première semaine, notre interlocuteur fait savoir qu'il sera entamé aujourd'hui, par un débat avec des avocats. «Il est évident que le schéma classique d'une campagne électorale fait partie du programme de nos activités à l'échelle de la wilaya, néanmoins nous allons mettre en exergue, à travers nos actions sur le terrain, les priorités du projet de notre candidat. Nous allons vers les médias et les organes de presse, car le 4e pouvoir a une place de choix dans la nouvelle république prônée par notre candidat. En outre, le programme prévoit des rencontres avec les différentes franges socioprofessionnelles et des actions à différents caractères», a indiqué notre interlocuteur. Quant au candidat du parti Front El-Mostakbal, Belaïd Abdelaziz, son meeting est prévu pour le 22 novembre, à la salle omnisports de Mediouni. Selon le coordinateur du parti Oran-centre, M. Fekir Salim, outre les actions qui seront menées par la direction de la campagne du candidat et les comités de soutien, les différentes commissions de la campagne ont élaboré leur propre programme basé sur des actions de proximité. Malgré nos multiples tentatives, nous n'avons pas réussi à contacter les représentants de la campagne du candidat Abdelkader Bengrina.

Par ailleurs, nous apprenons, d'une source à la radio régionale d'Oran, que la grille des programmes qui va accompagner les candidats pendant la campagne prévoit des interventions à l'antenne de 26 minutes quotidiennement des représentants des cinq candidats.

Amel Saher