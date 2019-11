Conseil national des enseignants du Supérieur : Contribuer au succès de la présidentielle

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a appelé vendredi dernier l'ensemble de la famille universitaire à contribuer au succès de l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain à travers la mobilisation du peuple via «tous les moyens disponibles». «La famille universitaire, tous corps confondus, est invitée à demeurer mobilisée à l'occasion de l'échéance du 12 décembre», et à œuvrer à «la mobilisation du peuple à travers tous les moyens disponibles, en prévision de ce rendez-vous électoral», a indiqué le CNES dans un communiqué à l'issue de son 6e Congrès. La tenue de ce 6e Congrès «intervient dans un contexte d'intenses préparatifs de la présidentielle, qui couronnera un Hirak pacifique, qui reste et restera un modèle sans précédent», relève le CNES qui «se félicite» de la maturité historique et civilisationnelle, dont a fait preuve le peuple algérien. Soulignant «la responsabilité des enseignants de l'Enseignement supérieur, au vu de leur statut scientifique et social, le CNES estime qu'ils sont tenus, de ce fait, «d'être les premiers à appeler le peuple à adhérer au principe de l'élection, en tant que solution pacifique et démocratique pour l'édification de l'Algérie de demain, rêvée par les chouhada». Par ailleurs, le CNES a tenu à saluer l'Armée nationale populaire (ANP) «qui a donné au monde un exemple extraordinaire dans la gestion des marches pacifiques et la protection de la démocratie».



M. Dahmoune : « L’Algérie à l’aube d’un changement majeur et radical. »



Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a affirmé, hier au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif-Rahal, que «l'Algérie est à l'aube d'un changement majeur et radical».

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'appui des start-up dans les domaines du service public, M. Dahmoune a précisé que «l'Algérie est à l'aube d'une nouvelle étape qui connaîtra un changement majeur et radical, et il est de notre devoir, à cette occasion, d'accompagner cette transition souhaitée et franchement exprimée par notre peuple qui ne ratera pas le rendez-vous du 12 décembre prochain pour dire son mot», estimant qu'il est également de notre devoir «de donner à notre société une lueur d'espoir pour un meilleur lendemain».