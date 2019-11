Sidi Bel-Abbès : Prête pour la campagne

Les représentants des cinq candidats se penchent sur la stratégie électorale à mener pour convaincre les électeurs.

Le RND reste relativement bien ancrée à travers ses élus dans les assemblées communales et de la wilaya. Le cas de Talaie El Houriet compte beaucoup de partisans au niveau de la région. Le Front El Moustakbel pourrait s’appuyer sur ses anciens compagnons de l’UNJA. Le candidat Tebboune Abdelmadjid, demeure familier avec le paysage politique local pour avoir grandi en son sein et résidé dans le vieux quartier populaire El Graba. Les moins jeunes se rappellent encore de cette famille venue s’installer dans la ville. Autant donc de particularités et de faits sont à même de passionner cette campagne électorale dont le coup d’envoi sera donné aujourd’hui. Une campagne pour la présentation des projets avec la formulation des propositions quant à la relance d’une économie nationale et la prise en charge des besoins de la jeunesse. Tout un dispositif organisationnel sous l’égide de l’ANIE a été mis en place : panneaux d’affichage, salles pour l’organisation des meetings pour la réussite de l’événement.



Marche de soutien à la présidentielle



Des centaines de citoyens représentant les différentes couches de la société, se sont rassemblées hier à Sidi Bel-Abbès pour manifester leur attachement à l’action de l’ANP, valoriser au mieux sa démarche conforme à l’esprit de la loi fondamentale du pays et exprimer notamment leur soutien à l’organisation des élections présidentielles. Les manifestants ont scandé de nombreux slogans appuyant le processus électoral et réitérant leur engagement à accomplir leur devoir. «On ne peut pas s’éterniser dans cette situation. Il est temps de revenir à la légalité institutionnelle. Le peuple peut choisir son président pour la prise en charge des préoccupations et attentes du citoyen», s’exclame un quinquagénaire. Il revient sur l’importance de ce vote et sa portée sur la stabilité et la sécurité. Des chants et de slogans sont repris en chœur : «Djeich, Echaab, khaoua, khaoua». Un communiqué a été lu par les organisateurs pour situer la portée de ces élections et ses effets sur le fonctionnement des institutions.

A. Bellaha