Soutien aux candidats : Les partis, partagés

Les tractations et prises de position en faveur de l’un ou de l’autre candidat au scrutin du 12 décembre font l’objet d’une réelle effervescence, tant au niveau des états-majors des partis politiques qu’au sein des plusieurs organisations de la société civile. Une telle dynamique conforte d’entrée l’intérêt de plus en plus grandissant pour le prochain rendez-vous des urnes.

De cette même dynamique, il en résulte des soutiens ouvertement déclarés en faveur de tel ou tel candidat mais aussi des appuis qui, même s’ils ne font pas secret de leur tendance en la matière, demeurent, pour l’heure tacites. Tout juste sens-entendus, sans plus, comme c’est le cas du FLN dont c’est un secret de Polichinelle que d’affirmer son soutien pour Abdelmadjid Tebboune. Cette préférence du plus vieux parti que sa direction sera appelée, assurément à officialiser, sans nul doute, au moment opportun relève d’une position, somme toute naturelle, compte tenu du fait que le candidat Tebboune a toujours milité au sein de ce parti. Tout porte à croire que l’ANR de Belkacem Sahli, dont le dossier de candidature n’a pas été validé, adoptera lui aussi une position similaire, soit un soutien actif pour ledit candidat indépendant. C’est ce que laissent croire en tout cas certaines indiscrétions rapportées par la presse et attribuées aux proches de la direction de ce parti. En attendant, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune s’est déjà assuré du soutien du parti El Islah. En effet, la prise de position de cette formation ne souffre aucune ambiguïté comme l’a fait savoir son président Filali Ghouini ayant clairement indiqué que M. Tebboune «présente un programme solide», appelant à l’occasion les Algériens à voter «en force afin de contribuer à la consécration des articles 7 et 8 de la Constitution». Idem pour le Parti du renouveau algérien (PRA) qui, par la voie de son président Kamel Bensalem, a également jeté son dévolu sur le même candidat.

Celui-ci est également soutenu par l’Association des zaouïas qui compte parmi les structures de la société civile des plus influentes du pays. Concernant le candidat Ali Benflis, il peut déjà compter sur l’appui des chefs de partis politiques qui se sont affichés en première ligne lors de la présentation de ses programmes électoraux, dimanche dernier à Alger. Il s’agit pour les nommer de Noureddine Bahbouh, président de l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Tahar Benbaïbèche, président de Fadjr El-Djadid Abdallah Haddad, représentant du militantisme national et de Mohamed Zerrouk du Front national pour les libertés (FNL). Djamel Benabdeslam président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN) devra lui aussi apporter son soutien en faveur de Benflis.

Concernant le candidat Abdelkader Bengrina, nombreux sont les articles de presse ayant évoqué ses accointances avec la formation d’obédience islamiste. Chose qui relèverait de la pure spéculation pour le moment tant il n’existe des formations à l’exemple du MSP que préside Abderrazak Makri ou encore le FJD d’Abdellah Djaballah qui, pour l’heure, ne sont positionnés en faveur d’aucun candidat.

Karim Aoudia