Mouvement Nahda : Préserver l’intérêt suprême du pays

La participation à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain est «la meilleure solution» pour accélérer la réalisation des revendications du Hirak populaire, a estimé, hier à Alger, le secrétaire général du Mouvement Nahda, Yazid Benaïcha. Intervenant lors de la tenue de la session extraordinaire du Conseil consultatif national de son parti, M. Benaïcha a précisé que «la décision de participation à la prochaine présidentielle était dictée par des priorités, ce scrutin étant la solution disponible, la moins dangereuse pour le pays, la moins coûteuse et la plus rapide pour réaliser les revendications du Hirak populaire appelant au changement et au départ des symboles de l'ancien système».

Rappelant que le Conseil consultatif et le bureau national du parti avaient décidé en octobre dernier de participer à la prochaine présidentielle, M. Benaïcha a fait savoir que la décision définitive concernant l'annonce officielle du candidat qui sera soutenu par le Mouvement sera prise lors de cette rencontre. Il a indiqué, dans ce cadre, que cette décision sera basée sur la nécessité de «préserver l'intérêt suprême du pays, la préservation de l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale et la préservation des constantes de la Nation et de la société». La décision du parti sera également motivée par «des considérations partisanes dans les choix politique, socio-économique et la méthodologie de la solution adoptée après la présidentielle car cette dernière représente le premier pas dans le cadre de la résolution de la crise politique et de l'établissement de la stabilité politique, en répondant aux revendications du peuple», a-t-il ajouté. Le SG du mouvement Nahda a, par ailleurs, affirmé que la présentation d'un candidat consensuel, constitue un pas important dans la résolution de la crise et un moyen de rassembler un plus grand nombre de partis, de représentants de la société civile et de composantes du Hirak, d'autant plus que la transition démocratique, a-t-il dit, nécessite le pacifisme, la graduation et la disponibilité d'une alternative à même de réaliser les attentes du peuple. Le mouvement a estimé que «l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)», est un acquis solide réalisé grâce au Hirak populaire qui nécessite le développement et l'amélioration pour réaliser la transparence et la régularité en cette halte politique cruciale. Le Conseil consultatif national du mouvement Nahda poursuivra sa réunion à huis clos pour annoncer officiellement le candidat qui sera soutenu par cette formation politique lors de la prochaine présidentielle.