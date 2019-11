M. Bengrina présente les grandes lignes de son programme électoral : Une campagne sous le slogan « Construisons ensemble l’Algérie nouvelle »

C’est sous le slogan «Construisons ensemble l'Algérie nouvelle», que le candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina, entamera aujourd’hui sa campagne électorale.

Le candidat Bengrina, qui vient de dévoiler les grandes lignes de son programme électoral «basé sur des visions politiques, économiques, sociales et sécuritaires visant l'édification d'une Algérie nouvelle, qui répond aux revendications du Hirak populaire», soutient également que «l'élection présidentielle est le seul et unique moyen constitutionnel pour assurer la continuité de l'Etat».

Le président du mouvement El Bina a d’autre part, mis en garde contre la dérogation à la Constitution qui constitue, dit-il, «une menace pour la sécurité et la souveraineté de l'Algérie» et qui «hypothèque sa stabilité». Donnant de plus amples informations sur son programme présidentiel, s’il venait à être élu à la magistrature suprême du pays, le candidat Bengrina s'engage à œuvrer à «l'édification d'une Algérie nouvelle qui répond aux aspirations du peuple à la liberté, à la dignité et à la justice à travers une réforme politique qui éradique la corruption et le despotisme et jette les fondements d'un Etat fort et stable». Cela dit, a-t-il insisté, «le processus de réforme commence par le dialogue et le partenariat».

Evoquant ensuite les principaux axes de son programme électoral, le candidat Bengrina, citera notamment, «l'amendement de la Constitution, la limitation des pouvoirs du président, la réforme de la pratique politique, la préservation de la sécurité nationale, le renforcement des libertés individuelles et collectives». Il compte également apporter «l'appui à l'opposition pour lui permettre de jouer son rôle», de même qu’il mettra l’accent sur l’importance «d'une justice indépendante, la sauvegarde de la souveraineté nationale, la réforme du régime de gouvernance et des institutions de l'Etat et la diversification du partenariat à travers une diplomatie forte».

Le programme de Bengrina souligne, dans son volet socio-économique, «la réalisation d'un développement global à travers l'instauration d'une économie libérale fondé sur la concurrence et hissant l'Algérie au rang des pays émergents et ce, à travers l'exploitation optimale des ressources tout en veillant à la préservation de l'avenir des générations futures conformément aux orientations et choix de la société». Aussi et tout en relevant la nécessité de hisser le taux de la croissance économique à 4% au moins, durant les cinq prochaines années et de baisser le taux de chômage, M. Bengrina promet «d'augmenter le salaire de base, de réduire l'impôt sur le revenu global (IRG), d'augmenter les allocations attribuées aux femmes aux foyers et aux mères en congé de maternité par souci de préservation de la cohésion de la société algérienne», a-t-il dit. En ce qui concerne le volet inhérent à la politique extérieure et sécuritaire, ce candidat s'engage à «consolider la Sûreté nationale et sa doctrine de défense, consacrer le caractère populaire de l'Armée nationale populaire (ANP), raffermir son professionnalisme et promouvoir son rôle constitutionnel dans la préservation de l'indépendance nationale et la défense de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité nationale et territoriale».

En somme, le programme du président du mouvement el-Bina, s'appuie notamment sur «le principe de consultation des Algériens sur les voies de sortie de crise, la récupération des fonds volés, la concrétisation de la sécurité alimentaire et territoriale de l'Algérie». S’il est élu président, M. Bengrina promet d’«améliorer les conditions de vie du citoyen algérien, d’assurer l’équilibre régional à travers une répartition juste des programmes de développement tels que l’Habitat et l’Education, de relever les salaires, et de mobiliser les moyens nécessaires pour un environnement sain en Algérie». Il est question aussi, insiste le candidat, de «l’ouverture d’un dialogue n’excluant personne, afin d’éviter les tensions sociétales et se mettre à l’abri des menaces extérieures». Le candidat Bengrina qui met en relief toute l’importance du rendez-vous électoral du 12 décembre prochain, appelle, à «une forte participation pour préserver l’Algérie».

En ce qui concerne les haltes choisies pour cette première semaine de campagne électorale, le candidat Bengrina compte faire aujourd’hui une sortie de proximité à Alger, avant se rendre demain à Blida où il compte animer un rassemblement populaire. Les prochaines haltes de la semaine seront observées du côté de Boumerdès, Tiaret, El Bayadh, Aflou, Laghouat et Djelfa.

Soraya Guemmouri