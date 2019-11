Soutien des porteurs de projets : Nécessité d’un cadre institutionnel

Les experts participant à la Conférence internationale sur l'appui des start-up dans les domaines du service public ont appelé à la nécessité de mettre en place un cadre institutionnel clair afin d'assurer un climat des affaires propice permettant aux jeunes de concrétiser leurs projets dans les différents domaines. Ils ont mis l'accent sur «l'importance d'asseoir un cadre institutionnel» en vue d'assurer les conditions propices et l'appui nécessaires aux jeunes porteurs de projets désirant créer des start-up dans les différents domaines économiques à même de relancer le développement, contribuer à la diversification de l'économie et de renoncer progressivement à la dépendance aux hydrocarbures.

A cette occasion, le président du Réseau des Algériens diplômés des grandes écoles de France (REAGE), Fateh Ouazani, a insisté sur la nécessité d'accorder davantage de soutien aux jeunes porteurs de projets et de les accompagner dans la concrétisation de leurs objectifs, soulignant l'importance de mettre en place un cadre institutionnel clair pour garantir la pérennité et le développement des start-up. Affirmant que les start-up contribuent grandement au développement de l'innovation dans les différents domaines ainsi qu'au renforcement et la diversification de l'économie nationale, M. Ouazani a rappelé que les jeunes avaient des compétences leur permettent d'intégrer l'économie mondiale notamment dans l'industrie, les TIC et le numérique. Il a rappelé, dans le même sillage, l'importance de la confiance dans le climat des affaires et des démarches dans le cadre de projets de partenariat conformes aux atouts disponibles en vue de réaliser les objectifs escomptés. Intervenant lors des travaux de cette conférence qui a vu la présence de nombre de ministres et représentants d'instances et secteurs, l'expert en programmation et équipements numériques à la firme allemande «Bosch», Alkma Messaoud a fait savoir que l'Algérie jouissait de tous les atouts et les potentialités lui permettant de jouer un «rôle prépondérant» en termes de créations de start-up. Dans ce contexte, M. Alkma a mis en avant «la nécessité de valoriser les recherches scientifiques effectuées par les compétences algériennes qui demeurent, à ce jour, inexploitées», et de garantir un climat propice aux jeunes innovateurs pour la concrétisation de leurs projets, rappelant que leurs projets ont été distingués ces dernières années dans les expositions et Salons internationaux. Les problèmes liés au financement et aux procédures bureaucratiques demeurent toujours «une entrave» devant les centaines de jeunes innovateurs, a-t-il assuré, appelant, dans ce sens, à mettre en place des mécanismes de financement flexibles et alléger les procédures administratives de création de start-up. Mettant en évidence l'importance de la formation dans la pérennisation du tissu des start-up et l'extension de leurs champs d'intervention, le même intervenant a souligné que les partenariats escomptés contribueront au transfert de technologie.

Dans son intervention, le directeur de la technologie et de l'innovation chez «Smart Africa», Didier Nkurikiyimfura, a estimé impératif pour le continent africain de s'ouvrir davantage aux nouvelles technologiques de l'information eu égard au potentiel de jeunes désireux d'investir dans ce domaine. Et d'expliquer que dans le cadre de sa vision stratégique 2063, l'Afrique tend à créer des pôles technologiques à fort potentiel d'intégration pour développer de nombreux secteurs économiques dans lesquels les pays africains recèlent de grandes capacités d'intégration au service des intérêts des peuples du continent. L'intensification de la coopération, du partenariat et de l'investissement interafricains est une priorité, a-t-il relevé, ajoutant que l'appui à la formation et l'échange d'expérience et d'expertise permettront d'atteindre les objectifs escomptés. Une vidéo mettant en avant des jeunes ayant réussi à concrétiser leurs projets de start-up a été diffusée lors de cette conférence, qui a été marquée par l'organisation d'un Salon des start-up où ont été exposées des innovations pouvant avoir un rendement économique élevé si elles sont mises à profit et valorisées. Dans ce cadre, les intervenants ont plaidé pour l'intensification de la coopération entre les centres de recherche, les promoteurs et les acteurs économiques pour le financement des projets innovants à même de conférer à l'économie une valeur ajoutée et de créer des emplois. Ils ont également appelé à un «écosystème» favorable à la création et au développement des start-up, notamment par la facilitation des procédures administratives relatives à la création et au développement de ces entreprises Cette conférence vient en application des mesures prises par le gouvernement en direction des start-up, notamment celles annoncées par le Premier ministre, début octobre, concernant notamment la création de trois zones technologiques au niveau national au profit des start-up et d'un fonds national de financement et d'appui aux initiatives de ces entreprises innovantes.